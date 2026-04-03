Podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał również, że policja będzie zwracać uwagę także na stan techniczny pojazdów.

Policjanci ruchu drogowego od 3 do 6 kwietnia na drogach będą w zwiększonej liczbie. Nasze patrole będą widoczne w szczególności na trasach wyjazdowych i wjazdowych do miast - powiedział.

Dodał, że w przypadku utrudnień w ruchu policjanci będą nim kierować ręcznie.

Policja ostrzega: Nie będzie taryfy ulgowej

Zapewnił, że funkcjonariusze będą eliminować najpoważniejsze wykroczenia i przestępstwa.

I tutaj nie można spodziewać się taryfy ulgowej. Natomiast przede wszystkim jesteśmy na drogach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo wyjazdów i powrotów wszystkich uczestników ruchu - podkreślił.

Policjant przypomniał, że 4, 5 i 6 kwietnia obowiązują zakazy ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. - Te zakazy nie dotyczą autobusów oraz pojazdów, które mają specjalne pozwolenia - powiedział.

Apel do kierowców

Zaapelował do podróżnych o odpowiednie przygotowanie się do drogi.

Sprawdźmy przed wyjazdem szczegółowo stan techniczny pojazdu - chociażby ciśnienie w oponach, poziom oleju, płynów eksploatacyjnych, stan wycieraczek czy czystość świateł. Zanim ruszymy w drogę, zaplanujmy trasę, upewnijmy się, że znamy najdogodniejszą drogę i potencjalne miejsca, gdzie można zrobić przerwę - mówił.

Zwrócił również uwagę, że przed wyruszeniem w drogę warto sprawdzić prognozę pogody, „ale przede wszystkim się nie śpieszyć”. - Nawigacja jest udogodnieniem, ale też nie jest jedynym najlepszym rozwiązaniem, dlatego tradycyjna mapa w schowku również może się przydać - powiedział.

Zaapelował ponadto, by pamiętać o przepisach ruchu drogowego oraz zwiększyć ostrożność, bo w wielu miejscach w czasie świąt można spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych i motocyklistów.