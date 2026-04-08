Rząd walczy z drożyzną na stacjach w Polsce. Nowe ceny paliw 8 kwietnia

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. W związku z drożejącymi paliwami jeszcze w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji "Ceny Paliwa Niżej".

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na wszystkich stacjach w Polsce w środę 8 kwietnia. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł/l, benzyna 98 - 6,82 zł/l, a olej napędowy - 7,87 zł/l.

Cenowy wstrząs na Orlenie. Po ile benzyna 95, benzyna 98 i diesel 8 kwietnia?

W tej trudnej sytuacji kierowców z pewnością ucieszy akcja Orlenu. 12 marca koncern uruchomił promocję, która potrwa do 3 maja. Tym samym będzie obowiązywać przez osiem kolejnych weekendów. Ile będą mogli zaoszczędzić kierowcy na stacjach paliw?

Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowegow cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze. Warunkiem skorzystania z maksymalnego rabatu (35 gr/l) jest aktywacja kuponu w aplikacji oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 groszy.

W środę 8 kwietnia promocja na paliwo na Orlenie jednak nie obowiązuje. Oznacza to, że maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na wszystkich stacjach wyniosą w tym dniu:

6,21 zł za litr benzyny 95

za litr benzyny 95 6,82 zł za litr benzyny 98

za litr benzyny 98 7,87 zł za litr oleju napędowego.

W Polsce nie zabraknie paliwa. Nie ma po co tankować na zapas

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapewnił, żepaliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie. – Obecnie jesteśmy spokojni i państwo możecie być spokojni, wszyscy państwo możecie być spokojni, że paliwa nie zabraknie – powiedział szef płockiego koncernu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Orlen podał, że na koniec lutego tego roku dysponował w Polsce siecią liczącą 1962 stacji paliw, z czego 442 to stacje franczyzowe.

Nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna i diesel droższe być nie mogą

Orlen zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw wprowadziła mechanizm czasowego stosowania maksymalnych cen paliw stacjach w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT. Podkreślił jednocześnie, że "maksymalna cena paliwa ma charakter powszechny i obowiązuje wszystkich sprzedawców paliw ciekłych, zarówno na stacjach własnych, jak i franczyzowych".

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić ma Krajowa Administracja Skarbowa.