"Musimy przygotować się na najgorsze"

- Musimy przygotować się na najgorsze, ale mieć nadzieję na najlepsze - powiedział w poniedziałek prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake na nadzwyczajnym spotkaniu z przedstawicielami władz.

Decyzja o wolnych środach w instytucjach publicznych obejmuje m.in. szkoły i uniwersytety, ale nie dotyczy szpitali i służb imigracyjnych. Ponadto kierowcy dostaną „narodowy karnet paliwowy”, który limituje ilość kupowanego zakupów paliwa.

Władze informowały, że początkowo rozważano ustanowienie piątku dniem wolnym od pracy, ale zrezygnowano, z tego pomysłu, by nie zamykać urzędów państwowych na trzy dni z rzędu.

Powód decyzji? Wojna w Iranie

Decyzja władz Sri Lanki ma związek z trwającą od 28 lutego wojną między USA i Izraelem a Iranem, która przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na świecie i turbulencji na światowych rynkach energii. Kluczową rolę w tej sytuacji odgrywa irańska blokada cieśniny Ormuz, przez którą przed wybuchem wojny przepływała jedna piąta światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

W ubiegłym roku to przez wąskie gardło w Zatoce Perskiej przechodziła lwia część całej liczby dostaw surowców energetycznych do krajów azjatyckich. Azja pozostaje największym importerem ropy na świecie.

Kryzys energetyczny uderzył w cały region, wymuszając różne środki oszczędnościowe nie tylko na Sri Lance, ale także w Tajlandii, Bangladeszu, Mjanmie (Birmie), Wietnamie i na Filipinach.