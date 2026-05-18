Konkretne dodatki do rent i emerytur można łączyć, dzięki czemu nieszczególnie wysokie świadczenie główne zostaje powiększone, miesięcznie senior otrzymuje większy przelew. Oto 5 dodatków do renty lub emerytury, które przysługują po 75. roku życia. Z reguły wniosek nie jest potrzebny, jednak niektóre zależą od stanu zdrowia albo rodzaju pobieranego świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny to najbardziej znany dodatek przysługujący po 75. roku życia, obecnie pobierają go ponad 2 miliony osób w Polsce. Są to zarówno seniorzy po 75. roku życia jak i osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2026 r. kwota dodatku pielęgnacyjnego to 366,68 zł brutto miesięcznie, w takiej wysokości będzie wypłacany do 28 lutego 2027 roku. Od 1 marca 2027 r. dodatek pielęgnacyjny powinien wzrosnąć wraz z waloryzacją.

Kto dostanie?

każdy emeryt lub rencista po ukończeniu 75 lat,

osoba młodsza uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czy trzeba składać wniosek?

po ukończeniu 75 lat: nie, ZUS przyznaje dodatek automatycznie,

przed 75 rokiem życia: tak, potrzebny jest wniosek i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają:

osoby przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu,

osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny z gminy (tych dwóch świadczeń nie można łączyć).

500 plus dla seniorów

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji (także po 75. roku życia), których świadczenia są niższe niż 2187,67 zł miesięcznie (w przypadku osób młodszych dostaną je ci, którzy nie nabyli prawa do emerytury lub renty). Nieznaczne przekroczenie tego limitu również nie przekreśla szansy na otrzymanie wsparcia, jest ono jednak pomniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę” (można je otrzymać do limitu 2687,67 zł).

Kto dostanie?

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (potrzebujące wsparcia w codziennych czynnościach, takich jak ubranie się, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku: potrzebne jest orzeczenie),

bez prawa do emerytury lub renty lub z przyznanym świadczeniem, ale niskim.

Czy trzeba składać wniosek?

Tak, do ZUS lub KRUS należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego (druk ESUN). Można zrobić to osobiście lub przez internet.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje osobom bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ani tym, których dochody przekraczają 2687,67 zł brutto miesięcznie.

Ważne Co ważne, spełniać trzeba oba kryteria: zdrowotne i dochodowe, samo orzeczenie lub niskie dochody nie wystarczą.

13. emerytura

Dodatkowe roczne świadczenie wypłacane jest osobom, które na dzień 31 marca danego roku mają prawo do jednego z następujących świadczeń: emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego („Mama 4+”).

Świadczenie wypłacane jest w kwocie 1978,49 zł brutto (około 1620 - 1800 zł netto, w zależności od potrąceń podatkowych i składki zdrowotnej). Każdy otrzymuje taką samą kwotę 13. emerytury brutto.

14. emerytura

Kolejnym dodatkowym świadczeniem, które otrzymują również seniorzy po 75. roku życia jest 14. emerytura. Jej wysokość w 2026 roku odpowiada wysokości najniższej emerytury (jest to 1978,49 zł brutto), jednak w przeciwieństwie do trzynastki, czternastka nie zostanie wypłacona po przekroczeniu progu 4 828,49 zł brutto. Osoby, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto miesięcznie otrzymają czternastkę w pełnej kwocie. Ci, którzy limit 2900 zł przekraczają, również dostaną 14. emeryturę, ta będzie jednak niższa.

Przykład Senior, którego świadczenie wynosi 3 500 zł brutto przekracza limit o 600 zł. Czternastka wyniesie więc 1378,49 zł.

Dodatki po 75. roku życia - tu sam wiek nie wystarczy

Wbrew pozorom ryczałt energetyczny czyli popularny dodatek do prądu nie jest wypłacany wszystkim seniorom po spełnieniu kryterium wiekowego. By otrzymać ryczałt energetyczny i mniej zapłacić za media trzeba złożyć wniosek, do którego dołącza się dokument potwierdzający status kombatanta lub osoby represjonowanej (zaświadczenie z Urzędu do Spraw Kombatantów lub wyrok sądu), ewentualnie bycia wdową bądź wdowcem po takiej osobie.

Podobne kryteria trzeba spełnić, by otrzymać dodatek kombatancki. Kolejnym świadczeniem jest dodatek za tajne nauczanie (tego nie można jednak łączyć z dodatkiem kombatanckim). Wraz z dodatkiem kombatanckim można za to pobierać dodatek kompensacyjny i dodatek dla osób deportowanych.