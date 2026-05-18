Forsal logo

Zwierzyna staje się myśliwym. Ukraińskie drony mogą odpowiadać Rosjanom ogniem

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:17
Ukraiński dron wystrzeliwujący rakiety w kierunku celu na Krymie
Zwierzyna staje się myśliwym/YouTube
Nagrania z nalotu na Krymie i wypowiedzi dowództwa wojsk dronowych Kijowa potwierdzają doniesienia z ubiegłego tygodnia. W nowym wariancie ukraińskie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu FP-1 lub FP-2 są uzbrajane w rakiety powietrze–ziemia. To ważna zmiana – mogą neutralizować rosyjskie stanowiska przeciwlotnicze, zamiast "biernie czekać" na zestrzelenie. Oto szczegóły.

Ukraiński dron posłał rakiety w cel na Krymie

W niedzielę Robert Brovdi "Magyar", dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, opublikował nagranie z nalotu dronów na węzeł łączności Floty Czarnomorskiej pod miejscowością Mirne na okupowanym Krymie. Na nagraniu z kamery bezzałogowca FP-1 lub FP-2 widać, jak maszyna wystrzeliwuje w kierunku celu pociski rakietowe.

Pierwsze nagranie ukraińskiego drona wystrzeliwującego pociski rakietowe pojawiło się 12 maja. Opublikowali je Rosjanie. Uruchomiło to spekulacje na temat nowego rozwiązania. We wpisie z niedzieli "Magyar" ujawnił więcej konkretów.

Nowe drony mają i głowicę, i rakiety

W nowej wersji drona uderzeniowego FP-1 lub FP-2 pod skrzydłami zamontowano dwie wyrzutnie rakiet, z których każda może wystrzelić po cztery pociski. Nadal nie ujawniono, jakiego typu rakiet użyto. Jednak biorąc pod uwagę ich rozmiar, jak piszą specjaliści z ukraińskiego serwisu militarnego "Defense Express", prawdopodobnie chodzi o 57-milimetrowe niekierowane pociski rakietowe typu powietrze-ziemia S-5.

W niedzielnym wpisie "Magyar" dodał, że oprócz rakiet drony te przenoszą również 60-kilogramową głowicę bojową, co wcześniej nie było jasne. Zasięg bezzałogowca w tej konfiguracji wynosi do 500 kilometrów.

Nie są zbyt celne, ale wypełniają swoje zadanie

Ukraińscy eksperci oceniają na podstawie nagrań z ataku na Krymie, że celność pocisków montowanych na dronach nadal pozostawia wiele do życzenia – choć sam obiekt został w końcu trafiony, to część rakiet wyraźnie zeszła z kursu.

"Problem ten prawdopodobnie można ograniczyć poprzez ulepszenie systemu sterowania, celowania oraz innych elementów wpływających na precyzję lotu pocisków" – czytamy w analizie "Defense Express".

Zaznaczono jednak, że ma to drugorzędne znaczenie. Rakiety mają przede wszystkim służyć dronom do niszczenia rosyjskich mobilnych grup przeciwlotniczych. Neutralizować je z dystansu bądź zmuszać do ucieczki – tak by drony miały otwartą drogę do uderzenia na cel.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZwierzyna staje się myśliwym. Ukraińskie drony mogą odpowiadać Rosjanom ogniem »
Tematy: RosjaUkrainadronyrakiety
Powiązane
Wyrzutnia pocisków Iskander w terenie
Manewry nuklearne na Białorusi. Ćwiczą użycie Oresznika z Rosjanami
Ukraińscy żołnierze ewakuują rannego z pola walki
Elitarni żołnierze Ukrainy osaczeni pod Pokrowskiem. Generalicja wróciła do najgorszych zwyczajów
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Emerytura po 15 latach służby. Rząd szykuję rewolucję w emeryturach mundurowych od 2027 roku. MON chce przywrócić stare zasady
Emerytura po 15 latach służby. Rząd szykuję rewolucję w emeryturach mundurowych od 2027 roku. MON chce przywrócić stare zasady
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Emerytura po 15 latach służby. Rząd szykuję rewolucję w emeryturach mundurowych od 2027 roku. MON chce przywrócić stare zasady
Emerytura po 15 latach służby. Rząd szykuję rewolucję w emeryturach mundurowych od 2027 roku. MON chce przywrócić stare zasady
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj