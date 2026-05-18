Rekordowa liczba pracujących emerytów w Polsce. ZUS podaje dane

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:58
Coraz więcej polskich emerytów nie rezygnuje z pracy zawodowej. Z danych ZUS wynika, że w grudniu 2025 roku było ich już 879,5 tys., czyli o ponad połowę więcej niż dekadę wcześniej. Trend ten pokazuje, że dla wielu seniorów emerytura to nie jest koniec ich aktywności zawodowej. Średni wiek pracujących emerytów wynosi obecnie 69,5 roku dla mężczyzn i 66,6 roku dla kobiet.

Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat

Według danych ZUS w grudniu 2025 r. 879,5 tys. em erytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52 proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało.

W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się z 872,6 tys. do 879,5 tys. osób. Spośród nich 552,7 tys. było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

„Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo – nawet o około 8-12 proc. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie” – wskazał członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Więcej kobiet

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów – 58,2 proc. ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi 67,8 roku – dla mężczyzn 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97 proc. pracujących emerytów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Gdzie jest najwięcej pracujących emerytów

Jak podał ZUS, najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwie mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.), a najmniej – w opolskim (2,3 proc.).

Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 17,2 proc.; handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów – 12,5 proc.; przetwórstwo przemysłowe – 10,5 proc.; edukacja – 10,1 proc.

Formy zatrudnienia

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów. 26,4 proc. wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnieni na etacie – to 58 proc. tej grupy.

Źródło: PAP
