Forsal logo

Filar niemieckiej gospodarki słabnie. Motoryzacja redukuje zatrudnienie na ogromną skalę

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 13:41
Filar niemieckiej gospodarki słabnie. Motoryzacja redukuje zatrudnienie na ogromną skalę
Filar niemieckiej gospodarki słabnie. Motoryzacja redukuje zatrudnienie na ogromną skalę/shutterstock
Niemiecka motoryzacja, przez dekady będąca symbolem gospodarczej potęgi Europy, zaczyna coraz wyraźniej tracić paliwo. Branża alarmuje, że do 2035 roku z rynku może zniknąć aż 225 tys. miejsc pracy. Przedstawiciele sektora wskazują na rosnące koszty energii, podatki i biurokrację, ale w tle jest też coraz większa presja globalnej konkurencji i trudna transformacja motoryzacji w stronę elektromobilności.

Coraz gorzej w niemieckiej motoryzacji

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) prognozuje, że do 2035 roku branża straci w Niemczech 225 tys. miejsc pracy, o 35 tys. więcej niż przewidywano dotychczas.

„Niestety, na podstawie obecnych wyliczeń musimy założyć, że do 2035 roku zniknie 225 tys. miejsc pracy” – przekazała w środę prezes VDA Hildegarda Mueller.

Wcześniej VDA przewidywało, że w latach 2019–2035 w branży zniknie 190 tys. miejsc pracy.

Już zniknęło 100 tys. miejsc pracy

Mueller poinformowała także, że między 2019 a 2025 rokiem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zlikwidowano już około 100 tys. miejsc pracy.

Za główną przyczynę cięć Mueller uznała „poważny i trwały kryzys konkurencyjności” w Niemczech i Europie. Wśród problemów branży wymieniła wysokie podatki i opłaty, drogą energię oraz przerośniętą biurokrację.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFilar niemieckiej gospodarki słabnie. Motoryzacja redukuje zatrudnienie na ogromną skalę »
Tematy: Niemcypracamotoryzacjarynek pracy
Powiązane
Kryzys demograficzny w Niemczech
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
Paradoks w motoryzacji: większość firm chce ceł na Chiny, ale z nimi handluje
Paradoks w motoryzacji: większość firm chce ceł na Chiny, ale z nimi handluje
korek samochody auto
Jazda samochodem to luksus? Niemcy załamują ręce: koszty wzrosły o jedną trzecią
Chińskie samochody zalewają Europę. Jak do tego doszło i czy europejska motoryzacja ma się czego bać? - Obiektywnie o Biznesie - Szymon Glonek
Chińskie samochody zalewają Europę. Jak do tego doszło i czy europejska motoryzacja ma się czego bać?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Dofinansowanie do wymiany dachu 2026
Jest dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2026. Nabór wniosków tylko do 29 maja
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj