Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 14:36
Kryzys demograficzny w Niemczech
Kryzys demograficzny to palący problem nie tylko w Polsce. W ubiegłym roku w Niemczech urodziło się najmniej dzieci od 1946 roku. Liczba urodzeń spada już czwarty rok z rzędu. Najgorzej sytuacja wygląda na wschodzie kraju.

Według wstępnych danych w 2025 roku w Niemczech urodziło się ok. 654,3 tys. dzieci, czyli o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Liczba zgonów w 2025 roku wyniosła natomiast ok. 1,01 mln i przewyższyła liczbę urodzeń o ok. 352 tys. To największa taka różnica od czasów powojennych.

Najmniej dzieci rodzi się na wschodzie kraju

Podobnie jak w poprzednich latach sytuacja w 2025 roku była zróżnicowana w zależności od regionu. Spadek liczby urodzeń liczony rok do roku był większy we wschodnich krajach związkowych (średnio minus 4,5 proc.) niż w zachodnich (średnio minus 3,2 proc.).

Jedynie Hamburg odnotował niewielki wzrost urodzeń w porównaniu z 2024 rokiem - 0,5 proc. Największy spadek wystąpił natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (minus 8,4 proc.).

Ostateczne, szczegółowe dane dotyczące urodzeń w Niemczech mają zostać opublikowane w lipcu.

Źródło: PAP
