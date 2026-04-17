Europa się starzeje. Coraz mniej mieszkańców i coraz więcej seniorów [PROGNOZA]

Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:41
Europa się starzeje. Coraz mniej mieszkańców i coraz więcej seniorów [PROGNOZA]
Europa się starzeje. Coraz mniej mieszkańców i coraz więcej seniorów [PROGNOZA]/Forsal.pl
Z najnowszych prognoz demograficznych Eurostatu wynika, że w latach 2025–2100 populacja Unii Europejskiej zmniejszy się o 11,7 proc. Oznacza to spadek liczby mieszkańców o około 53 mln osób do końca obecnego stulecia.

Kryzys demograficzny w Europie trwa

Szacuje się, że w 2025 r. populacja Unii Europejskiej wyniesie 451,8 mln osób. Po przerwie związanej z pandemią COVID-19, od 2022 r. liczba ludności ponownie zaczęła rosnąć. W najbliższych latach trend ten ma się jeszcze utrzymać — według prognoz populacja osiągnie maksimum na poziomie 453,3 mln w 2029 r. Następnie liczba mieszkańców zacznie stopniowo maleć, osiągając 398,8 mln w 2100 r.

Prognozy opublikowane przez Eurostat opierają się na założeniu częściowej konwergencji trendów dotyczących dzietności, umieralności oraz migracji w państwach członkowskich UE.

Populacja UE do 2100 r.
Populacja UE do 2100 r.

Struktura wiekowa społeczeństwa

W analizowanym okresie zmieni się również struktura wiekowa społeczeństwa. Przewiduje się spadek udziału dzieci i młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym. Odsetek osób w wieku 0–19 lat ma zmniejszyć się z 20 proc. w 2025 r. do 17 proc. w 2100 r., natomiast udział osób w wieku 20–64 lata spadnie z 58 proc. do 50 proc.

Więcej seniorów

Jednocześnie wzrośnie liczba seniorów w wieku 65 lat i więcej. Udział osób w wieku 65–79 lat zwiększy się z 16 proc. do 17 proc., a liczba osób w wieku 80 lat i starszych wzrośnie znacząco — z 6 proc. do 16 proc., czyli o 10 punktów procentowych.

Piramida demograficzna

Starzenie się społeczeństwa dobrze obrazuje piramida demograficzna. W 2025 r. struktura ludności UE wskazuje na wysoką długość życia, niską śmiertelność oraz niski poziom urodzeń. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zwłaszcza powyżej 50. roku życia, natomiast udział osób poniżej 20. roku życia jest wyraźnie mniejszy.

Piramida demograficzna - lata 2025-2100
Piramida demograficzna - lata 2025-2100

Do 2100 r. piramida demograficzna będzie wskazywać na dalsze starzenie się społeczeństwa — przy rosnącym udziale osób starszych oraz malejącej liczbie osób młodych i w wieku produkcyjnym.

Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEuropa się starzeje. Coraz mniej mieszkańców i coraz więcej seniorów [PROGNOZA] »
Powiązane
Pekin
Demograficzny kryzys w Chinach. Czwarty rok spadku populacji
paszport, polski paszport, wyrobienie paszportu
Paszport RP na celowniku cudzoziemców. Rekordowa liczba wniosków o uzyskanie polskiego obywatelstwa
pracownicy z afryki jak zatrudnić cudzoziemca nigeria kenia zimbabwe zatrudnienie
Co czwarty mieszkaniec świata będzie z tego kontynentu. Niezwykła prognoza
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
