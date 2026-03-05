Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i UNICEF wskazują też na możliwy wzrost liczby ludności kontynentu afrykańskiego do ok. 2,4–2,5 mld do 2050 r.

Reklama

Spadek dzietności dotyka też Afrykę

Kontynent jako całość przechodzi spadek dzietności, ale nie wszędzie w tym samym tempie. W części Afryki Północnej i wybranych krajach południa wskaźniki zbliżają się do europejskich. Symptomatyczny jest przykład Maroka: po spisie z 2024 r. dzietność ma wynosić ok. 1,97 dziecka na kobietę, czyli poniżej progu zastępowalności pokoleń. W Tunezji dane Banku Światowego pokazują ok. 1,83 (2023).

Jednocześnie w części Afryki Subsaharyjskiej spadki dzietności są wolniejsze, a przyrost naturalny pozostaje wysoki. To tam będą koncentrować się największe przyrosty ludności – co ma konsekwencje dla edukacji, urbanizacji, rynku pracy i stabilności instytucji.

Politolożka i demografka Bintu Zahara Sakor w rozmowie z holenderskim dziennikiem „NRC” zwraca uwagę, że liczby rzadko są neutralne: w dyskusjach mieszają się interesy geopolityczne, narracje o władzy i stare hierarchie.

Najważniejsze przyczyny migracji

W europejskich debatach demografia Afryki bywa automatycznie łączona z migracją. Ten skrót kwestionuje holenderski badacz migracji profesor Hein de Haas (autor „Migracji bez mitów”), podkreślając rolę innych czynników po stronie krajów docelowych. W wywiadzie dla amsterdamskiej „Folia” mówi wprost: „Najważniejszą przyczyną migracji nie jest ubóstwo (…), ale popyt na pracę”. Innymi słowy: sama demografia nie „generuje” z góry fali migracji – dużo zależy od polityki rynku pracy, legalnych kanałów mobilności i koniunktury gospodarczej.

Demografia narzędziem polityki

To, że demografia staje się narzędziem polityki, widać także na północy Europy. W Holandii język jest mniej alarmistyczny, bardziej planistyczny. Państwowa Komisja ds. Rozwoju Demograficznego 2050 (SDO 2050) rekomenduje „umiarkowany wzrost” populacji do 19–20 mln w 2050 r. jako wariant lepszy niż spadek poniżej 18 mln lub wzrost do 21–23 mln. To tym bardziej istotne, że według danych CBS ludność Holandii wyniosła 18,13 mln w 2025 r., a wzrost – podobnie jak w poprzednich latach – wynikał w całości z migracji netto.

Europa mierzy się przy tym z własną zmianą demograficzną: w UE w 2023 r. urodziło się 3,67 mln dzieci – to rekordowo niski poziom w długich szeregach danych.

Afryka będzie źródłem wzrostu siły roboczej

Afryka będzie w najbliższych latach kluczowym źródłem wzrostu globalnej siły roboczej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że wzrost znaczenia demograficznego Afryki będzie się przekładał na gospodarkę i geopolitykę – o ile kraje poradzą sobie z tworzeniem miejsc pracy i rozwojem instytucji.

Skala wyzwania jest widoczna w danych z poszczególnych państw. Bank Światowy podaje, że w Ugandzie ok. 700 tys. osób rocznie wchodzi na rynek pracy, podczas gdy gospodarka jest w stanie wchłonąć nieco ponad 200 tys. – często w postaci niskiej jakości zatrudnienia. To w praktyce przesądza o tym, czy tzw. youth bulge (wyż demograficzny młodych) stanie się „dywidendą demograficzną”, czy źródłem frustracji i napięć.

Hasło o „eksplozji demograficznej Afryki” działa medialnie, ale słabo opisuje rzeczywistość. Kontynent jest mozaiką krajów na różnych etapach przemian: od spadków dzietności poniżej zastępowalności, po regiony o wciąż bardzo wysokiej liczbie urodzeń. A spór o demografię często mówi równie dużo o Afryce, co o europejskich lękach, interesach i politycznych narracjach.