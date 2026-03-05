Dotychczas dzień wolny od pracy przysługiwał tylko za święto przypadające w sobotę

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę (czyli w dzień, który dla wielu pracowników jest i tak wolny) pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.

Dzień wolny od pracy można odebrać wcześniej niż samo święto

Termin udzielenia dnia wolnego zależy od przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne należy udzielić w tym samym miesiącu, w którym przypada święto,

w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym lub rocznym – pracodawca ma większą swobodę. W takim przypadku dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wyznaczony nawet w miesiącu poprzedzającym dane święto.

Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który określa termin w regulaminie pracy, zarządzeniu lub harmonogramie. Coraz częściej stosuje się rozwiązanie umożliwiające pracownikom wybór jednego z kilku proponowanych dni, co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.

Brak wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę to wykroczenie

Niewyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy: „Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego dla pracodawców bezpieczniej jest odpowiednio wcześnie zaplanować dodatkowy dzień wolny – brak takiej decyzji może zakończyć się dotkliwą karą finansową.

Jakie święta przypadają w sobotę w 2026 roku?

W 2026 roku jedynie dwa ustawowe święta przypadną w sobotę:

15 sierpnia 2026 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

26 grudnia 2026 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W obu przypadkach pracodawca będzie zobowiązany do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Czy za święto przypadające w niedzielę będzie przysługiwał dzień wolny?

Jak informuje PAP, do MRPiPS skierowano petycję dotyczącą wprowadzenia prawa do odbioru dnia wolnego za święta przypadające w niedzielę. Petycję złożyła Fundacja „Można Lepiej!”. Postuluje ona zmianę przepisów Kodeksu pracy tak, aby pracownicy mogli odebrać dodatkowy dzień wolny także wtedy, gdy święto wypada w niedzielę. W petycji wskazano, że w Kodeksie pracy sobota nie ma szczególnego statusu i formalnie jest dniem roboczym.

„Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jednego przepisu, lecz jest efektem wprowadzenia kilku zasad – m.in. obowiązku zapewnienia co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę oraz zasady pięciodniowego tygodnia pracy” – wyjaśniono.

Zdaniem autorów petycji niespójności w przepisach wynikają z nieprecyzyjnych regulacji dotyczących obniżania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Resort ma przedstawić swoje stanowisko najpóźniej do 14 kwietnia.

Święta przypadające w niedzielę w 2026 roku

Decyzja o ewentualnym przyznaniu dnia wolnego za święta przypadające w niedzielę będzie należała do Ministerstwa, a następnie – w razie zmian ustawowych – do rządu i Prezydenta. Ile na zmianie zyskaliby pracownicy? Dla przykładu, w 2026 roku w niedzielę przypadają:

5 kwietnia 2026 r. – pierwszy dzień Wielkanocy,

3 maja 2026 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

24 maja 2026 r. – Zielone Świątki,

1 listopada 2026 r. – Wszystkich Świętych.

Pierwszy dzień Wielkanocy oraz Zielone Świątki to święta religijne, które zawsze przypadają w niedzielę.

Źródło:

PAP

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)