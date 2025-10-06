Jakie odkrycia dokonali naukowcy?
Jak uzasadnił Komitet Noblowski, tegoroczni laureaci „zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego - regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań”.
Jaka nagroda finansowa za nobla?
Nagrodą, w wysokości 11 mln koron szwedzkich, podzielą się po równo.
Znaczenie odkryć noblistów
Odkrycia tegorocznych noblistów z medycyny pomagają m.in. rozwijać nowe metody leczenia chorób autoimmunologicznych i nowotworowych oraz zapobiegać poważnym powikłaniom po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku.
Odkrycie limfocytów T regulatorowych
Odkrycia tegorocznych noblistów, Mary E. Brunkow (USA), Freda Ramsdella (USA) oraz Shimona Sakaguchi'ego, pozwoliły zrozumieć procesy prowadzące do rozwoju immunotolerancji obwodowej, która jest kluczowa w zapobieganiu autoagresji układu odporności wobec własnych tkanek i narządów. Zidentyfikowali oni komórki kluczowe w rozwoju immunotolerancji - limfotcyty T regulatorowe, które określa się mianem strażników układu odporności. Komórki te pozwalają trzymać układ odporności pod kontrolą.
Zastosowania odkryć w medycynie
Dzięki tym okryciom możliwe jest lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju chorób autoimmunologicznych, które są efektem autoagresji układu odporności na tkanki i narządy organizmu, opracowanie nowych terapii dla pacjentów z chorobami z autoagresji, chorobami nowotworowymi oraz zapobieganie powikłaniom po przeszczepach.