Jakie odkrycia dokonali naukowcy?

Jak uzasadnił Komitet Noblowski, tegoroczni laureaci „zidentyfikowali komórki będące strażnikami układu immunologicznego - regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu położyli podwaliny dla nowej dziedziny badań”.

Reklama

Jaka nagroda finansowa za nobla?

Nagrodą, w wysokości 11 mln koron szwedzkich, podzielą się po równo.

Znaczenie odkryć noblistów

Odkrycia tegorocznych noblistów z medycyny pomagają m.in. rozwijać nowe metody leczenia chorób autoimmunologicznych i nowotworowych oraz zapobiegać poważnym powikłaniom po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku.

Odkrycie limfocytów T regulatorowych

Odkrycia tegorocznych noblistów, Mary E. Brunkow (USA), Freda Ramsdella (USA) oraz Shimona Sakaguchi'ego, pozwoliły zrozumieć procesy prowadzące do rozwoju immunotolerancji obwodowej, która jest kluczowa w zapobieganiu autoagresji układu odporności wobec własnych tkanek i narządów. Zidentyfikowali oni komórki kluczowe w rozwoju immunotolerancji - limfotcyty T regulatorowe, które określa się mianem strażników układu odporności. Komórki te pozwalają trzymać układ odporności pod kontrolą.

Zastosowania odkryć w medycynie

Dzięki tym okryciom możliwe jest lepsze zrozumienie mechanizmów rozwoju chorób autoimmunologicznych, które są efektem autoagresji układu odporności na tkanki i narządy organizmu, opracowanie nowych terapii dla pacjentów z chorobami z autoagresji, chorobami nowotworowymi oraz zapobieganie powikłaniom po przeszczepach.