Jak wskazał GUS w swoim raporcie, za ponad połowę PKB odpowiadały regiony: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski.

Reklama

Udział regionów w PKB Polski

Największy udział w tworzeniu PKB miał region warszawski stołeczny (odpowiadał za 18,5 proc. krajowego PKB), a najmniejszy region opolski - 2 proc. Udział regionu śląskiego to 11,5 proc.,wielkopolskiego - 9,8 proc., dolnośląskiego - 8,3 proc., a małopolskiego - 8,1 proc.

PKB rośnie we wszystkich regionach

GUS zwrócił uwagę, że wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu z 2023 r. nastąpił we wszystkich regionach Polski, ale największy był w regionie lubelskim – o 9,2 proc., a najmniejszy w śląskim – o 3,6 proc.

PKB na mieszkańca

Wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w 2024 r. najmniejsza była w regionie lubelskim - 68,8 tys. zł (70,6 proc. średniej krajowej). Największa była w regionie warszawskim stołecznym - 195,1 tys. zł (200,4 proc. średniej krajowej), co oznacza, że była zatem prawie 3-krotnie wyższa niż w regionie lubelskim.

Poziom PKB na mieszkańca powyżej średniej krajowej - poza regionem stołecznym - odnotowano jeszcze w dolnośląskim (106,5 proc.), wielkopolskim (104,9 proc.) i śląskim (100,2 proc.).