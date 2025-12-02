Według raportu OECD Economic Outlook światowym liderem, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB, będzie w 2025 r. Irlandia z odczytem na poziomie 10,2 proc. Wzrost w wysokości co najmniej 5 proc. spodziewany jest również w Indiach (6,7 proc.), Indonezji i Chinach (po 5,0 proc.).

Reklama

Zgodnie z dokumentem w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu globalnym wyniesie 2,9 proc., a liderami pozostaną Indie (6,2 proc.) oraz Indonezja (5,0 proc.). W Chinach prognozuje się spadek dynamiki wzrostu PKB do 4,4 proc.

Według OECD Stany Zjednoczone mają zamknąć bieżący rok ze wzrostem PKB na poziomie 2,0 proc., ale w 2026 r. organizacja prognozuje, że wyniesie on 1,7 proc.

OECD nie daje prognozy wzrostu PKB dla całej UE, a jedynie dla poszczególnych krajów.

Dobre prognozy dla Polski

Według prognozy w 2026 r. tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,4 proc. i będzie najwyższe w całej UE. Poziom 3 proc. ma też przekroczyć Litwa z odczytem na poziomie 3,1 proc., a 2,9 proc. wzrost PKB ma wynieść w Estonii. Niemcy mają zamknąć bieżący rok ze wzrostem PKB na poziomie 0,3 proc., a w 2026 r. dynamika wzrostu PKB ma osiągnąć w tym kraju 1,0 procent.

Zgodnie z raportem OECD w 2027 r. PKB Polski ma wzrosnąć o 2,7 proc.. Nieznacznie wyższy wskaźnik ma być tylko w Irlandii i Estonii - w obu krajach po 2,8 proc.

Inflacja bazowa nieco w dół

Według OECD roczna inflacja bazowa w gospodarkach państw G20 spadnie z prognozowanych 3,4 proc. w tym roku do odpowiednio 2,9 proc. w 2026 r. i 2,5 proc. w 2027 roku.

W ocenie OECD „pełne skutki wyższych ceł nie są jeszcze odczuwalne, ale stają się coraz bardziej widoczne w decyzjach wydatkowych, kosztach przedsiębiorstw i cenach konsumpcyjnych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych”. W dokumencie podkreślono też, że w drugim kwartale bieżącego roku wzrost handlu światowego uległ spowolnieniu.

Wprowadzanie kolejnych barier handlowych, niższe od oczekiwanych zwroty z inwestycji netto w sztuczną inteligencję lub niespodziewane wzrosty inflacji uznano za najpoważniejsze zagrożenia dla dalszego wzrostu gospodarczego. Główną przyczyną tej oceny mogą być – według autorów raportu – „napięte wyceny aktywów i optymizm dotyczący zysków przedsiębiorstw”. W dokumencie podkreślono też, że źródłem zagrożeń dla globalnej gospodarki może być „wysoka zmienność cen kryptoaktywów i rosnące powiązania niebankowych instytucji finansowych z tradycyjnym systemem finansowym”.

Stopy procentowe powinny spadać

OECD wezwała też banki centralne do „zachowania czujności i szybkiego reagowania na zmiany w bilansie ryzyk dla stabilności cen”. Zalecono dalsze obniżki stóp procentowych w tych krajach, w których „prognozuje się umiarkowaną lub niską inflację” i przy założeniu, że „oczekiwania inflacyjne pozostaną dobrze zakotwiczone”.

OECD zrzesza 38 państw świata, głównie Europy, a także USA, Turcję, Izrael oraz 10 krajów z basenu Pacyfiku, w tym Australię, Japonię, Kanadę, Koreę Płd.