Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 roku wyznaczono dniami wolnymi od pracy z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia 2026 r. oraz z tytułu święta drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę 26 grudnia 2026 r. W związku z tym pracownicy administracji państwowej będą mogli cieszyć się dwoma długimi weekendami bez konieczności brania urlopów. Pierwszy potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026 r. , drugi – od 24 do 28 grudnia 2026 r.
Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna
Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto, które przypada w dniu innym niż niedziela, zmniejsza obowiązujący wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeżeli natomiast święto wypada w sobotę będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu takich dni podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając odpowiednie zarządzenie.
Dla kogo 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą dniami wolnymi od pracy?
Decyzją premiera 14 sierpnia będzie dniem wolnym z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia 2026 r., a 28 grudnia będzie dniem wolnym z tytułu święta drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę 26 grudnia 2026 r. dla członków korpusu służby cywilnej. Zalicza się do nich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
- urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,
- Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
- komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
- Centralnym Biurze Śledczym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,
- Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
- Biurze Nasiennictwa Leśnego,
- jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Czy 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą wolne dla wszystkich?
14 sierpnia i 28 rudnia 2026 r. nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponieważ jednak oba te święta wypadają w sobotę, pracodawcy maja obowiązek wyznaczyć pracownikom inne dni wolne w ramach rekompensaty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zamian jako dni wolne wybrane zostaną właśnie 14 sierpnia oraz 28 grudnia i to zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego dla wielu osób 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 r. faktycznie będą dniami wolnymi, ale będą i tacy, którzy w te dni będą musieli pracować.
Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 r.?
Nie wszyscy pracownicy skorzystają z dodatkowych dni wolnych za 15 sierpnia i 26 grudnia 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dlatego pewne grupy pozostają poza tym przywilejem. Do osób, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, zaliczają się:
- osoby pracujące na umowach zlecenie, umowach o dzieło oraz w ramach kontraktów B2B – te formy zatrudnienia nie podlegają Kodeksowi pracy,
- pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest normalnym dniem pracy.
Ponadto, jak przypomina w mediach społecznościowych Główny Inspektor Pracy, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania tego dnia w innym terminie. Oznacza to, że pracownik traci możliwość skorzystania z rekompensaty za święto wypadające w sobotę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy w tym czasie zaplanowany był urlop wypoczynkowy – wtedy taki dzień nie przepada, lecz wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września kolejnego roku.
- Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)