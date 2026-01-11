Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 roku wyznaczono dniami wolnymi od pracy z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia 2026 r. oraz z tytułu święta drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę 26 grudnia 2026 r. W związku z tym pracownicy administracji państwowej będą mogli cieszyć się dwoma długimi weekendami bez konieczności brania urlopów. Pierwszy potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026 r. , drugi – od 24 do 28 grudnia 2026 r.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto, które przypada w dniu innym niż niedziela, zmniejsza obowiązujący wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeżeli natomiast święto wypada w sobotę będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu takich dni podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając odpowiednie zarządzenie.

Dla kogo 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą dniami wolnymi od pracy?

Decyzją premiera 14 sierpnia będzie dniem wolnym z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia 2026 r., a 28 grudnia będzie dniem wolnym z tytułu święta drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę 26 grudnia 2026 r. dla członków korpusu służby cywilnej. Zalicza się do nich pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 r. będą wolne dla wszystkich?

14 sierpnia i 28 rudnia 2026 r. nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponieważ jednak oba te święta wypadają w sobotę, pracodawcy maja obowiązek wyznaczyć pracownikom inne dni wolne w ramach rekompensaty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zamian jako dni wolne wybrane zostaną właśnie 14 sierpnia oraz 28 grudnia i to zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego dla wielu osób 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 r. faktycznie będą dniami wolnymi, ale będą i tacy, którzy w te dni będą musieli pracować.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 r.?

Nie wszyscy pracownicy skorzystają z dodatkowych dni wolnych za 15 sierpnia i 26 grudnia 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dlatego pewne grupy pozostają poza tym przywilejem. Do osób, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, zaliczają się:

osoby pracujące na umowach zlecenie, umowach o dzieło oraz w ramach kontraktów B2B – te formy zatrudnienia nie podlegają Kodeksowi pracy,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest normalnym dniem pracy.

Ponadto, jak przypomina w mediach społecznościowych Główny Inspektor Pracy, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania tego dnia w innym terminie. Oznacza to, że pracownik traci możliwość skorzystania z rekompensaty za święto wypadające w sobotę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy w tym czasie zaplanowany był urlop wypoczynkowy – wtedy taki dzień nie przepada, lecz wraca do puli urlopowej i można go wykorzystać do końca września kolejnego roku.

