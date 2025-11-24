Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Przepisy prawne

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto przypadające w dzień roboczy inny niż niedziela zmniejsza obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. Natomiast gdy święto wypada w sobotę, która stanowi dla pracownika dzień wolny, pracodawca musi udzielić mu dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Sylwester 2026 jako dodatkowy dzień wolny za sobotę 26 grudnia

W 2026 roku w sobotę wypadnie między innymi drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia). Zgodnie z zasadą obowiązującą w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym wystąpiło święto. Oznacza to, że w 2026 roku pracodawcy będą musieli wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w grudniu. Jako, że nie ma w tym miesiącu „korzystniejszych” terminów, wielu pracodawców dodatkowy dzień wolny może ustalić właśnie w Sylwestra (31 grudnia), zwłaszcza, że Nowy Rok (1 stycznia) wypada w 2026 roku w piątek. Jeśli tak się stanie, pracownicy zyskają długi weekend, który rozpocznie się 31 grudnia (czwartek) i potrwa do 3 stycznia (niedziela).

Dzień wolny za święto w sobotę. Ostateczną decyzję podejmie pracodawca

Kto ustala dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Czy pracownik może mieć na to wpływ? W wielu sytuacjach – tak. Datę takiego wolnego można ustalić w porozumieniu z pracodawcą, a pracownik ma możliwość złożenia wniosku z własną propozycją terminu. Ostateczne słowo zawsze należy jednak do pracodawcy, który formalnie wyznacza dzień wolny w zamian za sobotnie święto. Nie narusza przepisów sytuacja, w której pracodawca sam określi datę odbioru wolnego, nawet jeśli wcześniej nie konsultował jej z pracownikami.

Dni wolne od pracy w 2026 roku – kalendarz

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kto nie będzie miał prawa do dodatkowego wolnego w grudniu 2026 i będzie musiał w Sylwestra iść do pracy?

Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w grudniu 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób będzie z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą:

osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B – ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy,

– ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy, pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

