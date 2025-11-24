- Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Przepisy prawne
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Przepisy prawne
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto przypadające w dzień roboczy inny niż niedziela zmniejsza obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. Natomiast gdy święto wypada w sobotę, która stanowi dla pracownika dzień wolny, pracodawca musi udzielić mu dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.
W 2026 roku w sobotę wypadnie między innymi drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia). Zgodnie z zasadą obowiązującą w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym wystąpiło święto. Oznacza to, że w 2026 roku pracodawcy będą musieli wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w grudniu. Jako, że nie ma w tym miesiącu „korzystniejszych” terminów, wielu pracodawców dodatkowy dzień wolny może ustalić właśnie w Sylwestra (31 grudnia), zwłaszcza, że Nowy Rok (1 stycznia) wypada w 2026 roku w piątek. Jeśli tak się stanie, pracownicy zyskają długi weekend, który rozpocznie się 31 grudnia (czwartek) i potrwa do 3 stycznia (niedziela).
Kto ustala dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Czy pracownik może mieć na to wpływ? W wielu sytuacjach – tak. Datę takiego wolnego można ustalić w porozumieniu z pracodawcą, a pracownik ma możliwość złożenia wniosku z własną propozycją terminu. Ostateczne słowo zawsze należy jednak do pracodawcy, który formalnie wyznacza dzień wolny w zamian za sobotnie święto. Nie narusza przepisów sytuacja, w której pracodawca sam określi datę odbioru wolnego, nawet jeśli wcześniej nie konsultował jej z pracownikami.
Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w grudniu 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób będzie z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą:
- osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B – ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy,
- pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28)