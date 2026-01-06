Poza niedzielami z zakazem handlu, których w sumie w ciągu roku jest zdecydowana większość, w ciągu roku od lat mamy zakaz handlu również w święta. Wiele osób zastanawia się, czy w Trzech Króli sklepy są otwarte, a także gdzie dzisiaj 06.01.2026 można zrobić zakupy.

Zakupy w Trzech Króli 06.01.2026. Sklepy otwarte 6 stycznia, czy obowiązuje zakaz handlu?

6 stycznia w tym roku wypada we wtorek. Trzech Króli to dzień ustawowo wolny od pracy, a więc obejmuje go zakaz handlu. Tego dnia zamknięte pozostaną supermarkety, dyskonty oraz sklepy działające w galeriach handlowych. W święto Trzech Króli otwarte mogą być jedynie małe sklepy osiedlowe, pod warunkiem że sprzedaż prowadzą właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Zakupy 6 stycznia będzie można również zrobić na stacjach benzynowych, które często funkcjonują całodobowo lub są czynne do późnych godzin nocnych.

Sklepy otwarte w Trzech Króli 06.01.2026. Zakupy w Biedronce, Lidlu czy tylko w Żabce

Święto Trzech Króli jest objęte zakazem handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostaną dzisiaj zamknięte. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać wolny dzień na uzupełnienie domowych zapasów, 6 stycznia zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe. Zakupy w Trzech Królibędzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych, głównie w sklepach spod znaku Żabki. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na środę 7 stycznia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w Trzech Króli 06.01.2026. Jakie sklepy są dzisiaj otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w święta przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 6 stycznia 2026 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte we wtorek 6 stycznia mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w święto Trzech Króli.

Niedziele handlowe w 2026 roku – lista

Oprócz tego, czy 6 stycznia sklepy będą otwarte, internautów interesuje także to, kiedy wypadają niedziele handlowe w 2026 roku. Na pierwszą niedzielę handlową w 2026 roku trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje, przypada 25 stycznia.

W przyszłym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.