Polska: Nowy kierunek bezpieczeństwa w globalnej turystyce

W dobie rosnącego niepokoju na Bliskim Wschodzie oraz napięć na linii USA-Iran, mapa światowej turystyki przechodzi gwałtowną reorganizację. Podróżni, zmęczeni niepewnością w popularnych dotąd kurortach Azji czy krajów arabskich, coraz częściej kierują wzrok ku Europie Środkowej. Polska wyrasta tu na lidera bezpiecznej turystyki.

Duże zainteresowanie Polską

Dane z systemu Profitroom potwierdzają, że nie jest to tylko teoria. W jednym z marcowych tygodni liczba nowych rezerwacji wystrzeliła o ponad 18 proc., a ogólny bilans noclegów jest o ponad 7 proc. lepszy niż przed rokiem. Co ciekawe, zmienia się nasze podejście do luksusu - zamiast szukać pakietów wellness czy pełnego wyżywienia w egzotycznych resortach, coraz chętniej wybieramy kompleksowe oferty w rodzimych hotelach. To, co kiedyś było domeną zagranicznych wakacji, dziś staje się standardem nad Bałtykiem czy w Tatrach.

Według przedstawicieli branży hotelarskiej obecna sytuacja może okazać się ważnym momentem dla rozwoju krajowej turystyki. Prezes Polskich Hoteli Niezależnych Elżbieta Lendo uważa, że Polska od lat konsekwentnie buduje silną i nowoczesną bazę hotelową, która dziś pozwala konkurować z wieloma zagranicznymi kierunkami wypoczynkowymi.

Hotelowy boom

W obliczu globalnej niepewności coraz więcej turystów docenia dostępność wysokiego standardu hoteli, rozbudowanej infrastruktury SPA & wellness oraz bezpieczeństwo podróży w obrębie Europy. To ogromna szansa dla polskiej branży hotelarskiej, aby przekonać gości, że urlop w kraju może być równie atrakcyjny jak wyjazd zagraniczny; przede wszystkim to urlop bezpieczny – oceniła Lendo.

Największą dynamikę rezerwacji obserwujemy w weekendy, zwłaszcza w niedziele, kiedy goście najczęściej planują wakacyjne wyjazdy. To sygnał, że zainteresowanie sezonem letnim będzie w najbliższych tygodniach jeszcze rosło - powiedziała Agata Pielacha-Janiec.

Bałtyk wygrywa długością urlopu

Najgorętszym okresem tradycyjnie pozostaje przełom lipca i sierpnia, ze szczególnym uwzględnieniem długiego weekendu sierpniowego. Widać jednak wyraźną różnicę w tym, jak planujemy czas:

Nad morzem zostajemy najdłużej - średnio powyżej 6 dni. Królują tu Kołobrzeg, Gdańsk i Świnoujście .

- średnio powyżej 6 dni. Królują tu . W górach stawiamy na intensywność - urlopy w Zakopanem czy Karpaczu trwają zazwyczaj od 4 do 5 dni.

Coraz śmielej zaglądamy do miejsc mniej oczywistych, takich jak Nałęczów, Kazimierz Dolny czy malownicza Istebna, co świadczy o tym, że szukamy autentyczności z dala od największych tłumów.

Chrapka dla obcokrajowców

Polska przestała być atrakcyjna tylko dla rodaków. Choć niezmiennie największą grupę stanowią Niemcy (wzrost o blisko 7 proc.), to prawdziwym zaskoczeniem jest dynamicznie rosnąca liczba gości ze Stanów Zjednoczonych. Słowacy coraz chętniej zaglądają w polskie Sudety, a obywatele Ukrainy łączą wizyty u bliskich z aktywnym zwiedzaniem kraju.

