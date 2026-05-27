Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła przeprowadzać kontrole zdalnie co usprawni sposób sprawdzania dokumentów. Dane do Państwowej Inspekcji Pracy będzie przekazywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowa Administracyjna Skarbowa. Na tej podstawie również będą typowane podmioty do skontrolowania. Pracodawca nie dowie się jakie działania spowodowały kontrolę ewentualnie czy została ona spowodowana zgłoszeniem oraz dokonanym przez jaką osobę. Kary nakładane przez inspektorów pracy wzrosną do 5.000 zł. Możliwa będzie również weryfikacja takich podmiotów, które przestały nawiązywać współpracę z osobami w oparciu o jakiejkolwiek rodzaj umowy w ciągu roku przed rozpoczęciem kontroli.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie przygotowywać roczne i wieloletnie plany działań dla kontroli celowych na podstawie analiz ryzyka. Wytypuje branże oraz podmioty w których obejście przepisów o nawiązywaniu umów o pracę jest najczęstsze albo ze zgromadzonych danych będzie wynikać iż jest najbardziej prawdopodobne.

Postępowanie inspektora pracy oraz przed sądem

W sytuacji gdy inspektor pracy wykryje nieprawidłowości, wyda zalecenie usunięcia naruszeń. Wyznaczy termin na zawarcie umowy o pracę albo sformalizowanie warunków współpracy w taki sposób, aby nie naruszał przepisów prawa. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń inspektora pracy, ten będzie mógł złożyć wniosek do okręgowego inspektora pracy o wydanie decyzji, która przekształci w ocenie kontrolującego nieprawidłowo zawarty stosunek prawny w umowę o pracę. I pracodawca i osoba na rzecz której przekształcono umowę na umowę o pracę będą mogli się odwołać od wydanej decyzji okręgowego inspektora pracy do sądu pracy. Decyzja ta nie będzie działać wstecz. Dopuszczono jednocześnie mechanizm tzw. autokontroli tj. zmianę albo uchylenie decyzji przez sam organ jeszcze przed przekazaniem sprawy do sądu w sytuacji przychylenia się do stanowiska strony.

Odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd pracy. W razie złożenia odwołania, sąd pracy będzie mógł udzielić zabezpieczenia co uchroni przez rozwiązaniem umowy w trakcie postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia.