Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą nowy traktat o bezpieczeństwie. "To największy krok naprzód od pokoleń"

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 10:46
Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii - Donald Tusk oraz Keir Starmer - podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Wśród obszarów ściślejszej współpracy ma znaleźć się zwalczanie zagrożeń hybrydowych, rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych i cyberbezpieczeństwa.

W środę rano premier Donald Tusk udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie wspólnie z premierem Keirem Starmerem podpisze Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności. Jak zapowiada Kancelaria Premiera, traktat z Wielką Brytanią realizuje strategię zacieśniania na najwyższym poziomie współpracy z państwami, które będą wzmacniać nasze bezpieczeństwo. W zeszłym roku - 9 maja - Polska podpisała z Francją Traktat o Wzmocnionej Współpracy i Przyjaźni.

Traktat to wielki krok w partnerstwie strategicznym

Przed wylotem do Londynu, premier Donald Tusk zabrał głos podkreślając, że Polsce zależało na tym, aby ten traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy możliwy poziom oraz koncentrował się na obronności i bezpieczeństwie.

Historia uczy nas, a geografia poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne. Takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów, sojusze, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, aby uniknąć bezpośredniego zagrożenia i taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią - powiedział premier.

Wyjaśnił, że traktat polsko-brytyjski wyznacza ramy współpracy militarnej, w przemyśle obronnym oraz w cyberbezpieczeństwie. - Będziemy współpracować również nad najnowocześniejszymi technologiami – dodał.

Natomiast premier Keir Starmer w opublikowanym przed spotkaniem oświadczeniu podkreślił, że „Wielka Brytania i Polska są już bliskimi sojusznikami i przyjaciółmi, ale wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa”.

Ten traktat to największy krok naprzód w relacjach obronnych i bezpieczeństwa z Polską od pokolenia. Umożliwia nam on stawienie czoła współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa, które mogą być mniej widoczne, ale nie mniej niebezpieczne. Nasza wspólna praca zapewni bezpieczeństwo naszym krajom na wiele lat – podkreślił.

Co znajdzie się w traktacie?

W oświadczeniu brytyjskiego rządu zapowiedziano, że aspekt obronny umowy ma na celu przyniesie obu stronom dużych korzyści umożliwiając siłom zbrojnym połączenie wiedzy specjalistycznej i potencjału przemysłowego w celu przewodzenia w rozwoju i produkcji złożonej broni nowej generacji. Ma to także zapewnić suwerenne łańcuchy produkcyjne i wspierać wysoko wykwalifikowane miejsca pracy w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Obejmie to projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji, wzmocnienie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pogłębienie interoperacyjności we wszystkich obszarach. Projekty mają też objąć współprodukcję pocisku przeciwlotniczego średniego zasięgu nowej generacji.

Traktat zakłada także zintensyfikowanie wykorzystania systemów bezzałogowych, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO poprzez rozwój potencjału lądowego nowej generacji.

W ramach tych działań, połączone siły lądowe przeprowadzą zakrojone na szeroką skalę wspólne ćwiczenia, aby poprawić interoperacyjność w zakresie zwalczania dronów, walki elektronicznej i wsparcia inżynieryjnego, a także rozwijać siły lądowe, które pozostaną na czele przyszłych działań wojennych dzięki wykorzystaniu przełomowych technologii – wyjaśnia Downing Street.

A w ramach wysiłków mających na celu wyprzedzanie zagrożeń jutra, od ataków cybernetycznych po złośliwe kampanie informacyjne, Wielka Brytania i Polska przyspieszą również współpracę mającą na celu udaremnienie złośliwych prób siania dezinformacji przez wrogie państwa. Ma to nastąpić poprzez dzielenie się wiedzą specjalistyczną oraz skoordynowane reakcje i ćwiczenia.

Nielegalna migracja wspólnym wyzwaniem - temat rozmów premierów

Podczas spotkania premierów ma pojawić się także temat nielegalnej migracji. Omówione mają zostać kwestie, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo granic i rozbić zorganizowane grupy przestępcze za pośrednictwem nowego Wspólnego planu działania w sprawie nielegalnej migracji.

Wspólny plan działania pozwoli obu krajom lepiej zwalczać siatki przemytnicze i ich wykorzystywanie mediów społecznościowych do zwabiania bezbronnych osób, a także zmaksymalizować wymianę informacji wywiadowczych w celu zwalczania gangów i ich taktyk oraz wykorzystania nowych technologii, takich jak zaawansowane możliwości namierzania i nadzoru, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa granic obu krajów – wymieniono w oświadczeniu kancelarii brytyjskiego premiera.

Tusk w Wielkiej Brytanii – plan wizyty

O godzinie 12.00 premier Donald Tusk ma dotrzeć do Northolt Air Base, gdzie zostanie przywitany przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Po spotkaniu obu delegacji, koło godziny 13.00 zapowiedziane jest podpisanie Traktatu przez obu szefów rządów i oświadczenia dla mediów.

Później premierzy Polski i Wielkiej Brytanii mają złożyć wieńce pod pomnikiem zadedykowanym pilotom i personelowi naziemnemu z Bitwy o Anglię. Koniec wizyty w Wielkiej Brytanii wieńczy spotkanie z żołnierzami.

