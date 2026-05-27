Forsal logo

Dwie emerytury dla jednej osoby. Kto i na jakich warunkach może pobierać więcej niż jedno świadczenie?

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:17
Dwie emerytury dla jednej osoby. Kto i na jakich warunkach może pobierać więcej niż jedno świadczenie?
Dwie emerytury dla jednej osoby. Kto i na jakich warunkach może pobierać więcej niż jedno świadczenie?/ShutterStock
Możliwość pobierania dwóch emerytur przez jedną osobę wzbudza duże zainteresowanie wśród seniorów i często wiąże się z nadzieją na wyższe świadczenia. Co do zasady wypłacana jest jedna emerytura, jednak przepisy przewidują wyjątki umożliwiające łączenie świadczeń z różnych systemów. Dotyczy to przede wszystkim osób, które były zatrudnione m.in. w służbach mundurowych, rolnictwie lub pracowały poza granicami kraju.

Dwie emerytury dla jednej osoby: mundurowa i cywilna

Możliwość pobierania dwóch emerytur dotyczy m.in. osób związanych ze służbami mundurowymi. Przepisy dopuszczają sytuację, w której jedna osoba może otrzymywać dwa świadczenia, jeśli po zakończeniu służby w formacjach mundurowych podejmowała pracę w sektorze cywilnym, a oba okresy aktywności zawodowej są od siebie wyraźnie oddzielone. Oznacza to, że emerytura z systemu zaopatrzeniowego, np. wojskowego, oraz z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych może zostać przyznana tylko wtedy, gdy nie dochodzi do pokrywania się okresów służby i pracy. Każdy z systemów musi obejmować inny etap kariery zawodowej.

Kto może pobierać podwójną emeryturę: mundurową i cywilną?

Przepisy wynikające z ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy rozróżniają sytuację osób, które rozpoczęły służbę przed 2 stycznia 1999 r., od tych, które wstąpiły do niej po 1 stycznia 1999 r.

Prawo do pobierania dwóch emerytur dotyczy żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli służbę po tej dacie. W ich przypadku okresy pracy cywilnej nie wpływają na wysokość emerytury mundurowej. Oznacza to, że mogą oni otrzymywać zarówno świadczenie z systemu zaopatrzeniowego (np. emeryturę wojskową), jak i odrębną emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikającą z pracy poza służbą, np. na etacie lub z prowadzenia działalności gospodarczej.

Oba świadczenia są wypłacane niezależnie przez różne instytucje i nie podlegają łączeniu w jedną kwotę.

Którzy żołnierze i funkcjonariusze nie mogą pobierać dwóch świadczeń?

Osoba pobierająca emeryturę mundurową, która rozpoczęła służbę przed 2 stycznia 1999 r., nie może jednocześnie pobierać dwóch świadczeń – musi zdecydować się na emeryturę mundurową albo emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Wynika to z tego, że przy wyliczaniu emerytury mundurowej uwzględnia się nie tylko okresy służby, ale także okresy składkowe i nieskładkowe z powszechnego systemu emerytalnego, mimo że nie dotyczą one samej służby.

Takie rozwiązanie sprawia, że lata pracy cywilnej, które w systemie powszechnym dawałyby prawo do emerytury dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, są już „wliczane” do świadczenia mundurowego wypłacanego wcześniej, niezależnie od wieku.

Podwójna emerytura nie tylko dla funkcjonariuszy. Można łączyć świadczenia z ZUS i KRUS

Prawo do dwóch emerytur przysługuje także osobom, które przez pewien okres prowadziły działalność rolniczą, a następnie podjęły pracę na etacie lub rozpoczęły działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie dwóch odrębnych świadczeń – jednego z KRUS oraz drugiego z ZUS.

Aby jednak otrzymać oba świadczenia, konieczne jest spełnienie określonych w przepisach warunków.

Kto może pobierać dwie emerytury: jedną z ZUS, drugą z KRUS?

Aby móc otrzymywać dwa świadczenia z ZUS i KRUS, trzeba spełnić określone warunki:

  • urodzić się po 31 grudnia 1948 r.,
  • osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • posiadać co najmniej 25 lat udokumentowanego podlegania ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • wykonywać pracę poza gospodarstwem rolnym i opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dwie emerytury dla jednej osoby: polska i zagraniczna

Kolejną sytuacją, w której możliwe jest pobieranie dwóch świadczeń, jest praca wykonywana zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dotyczy to w szczególności osób, które po części swojej kariery zawodowej w kraju wyjechały za granicę w celach zarobkowych.

Kto może pobierać emeryturę polską i zagraniczną?

Aby otrzymać emeryturę zarówno w Polsce, jak i w innym kraju, trzeba spełnić wymagania obowiązujące w każdym z systemów oddzielnie. W państwach Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o zabezpieczeniu społecznym, obowiązują odrębne przepisy dotyczące nabywania prawa do świadczeń. Nie funkcjonuje jedno wspólne świadczenie emerytalne obejmujące wszystkie państwa.

Oznacza to, że osoba, która część kariery zawodowej przepracowała w Polsce, a następnie w innym kraju, np. w Holandii, i spełni warunki w obu systemach, może otrzymać dwa niezależne świadczenia – jedno z Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz drugie z zagranicznej instytucji emerytalnej. Każdy z tych organów rozpatruje wniosek osobno i samodzielnie ustala wysokość emerytury.

W Holandii wiek emerytalny wynosi obecnie 67 lat i jest stopniowo podwyższany wraz ze wzrostem średniej długości życia – w 2028 roku ma wynieść 67 lat i 3 miesiące. W praktyce może to oznaczać, że świadczenie z Polski zostanie przyznane wcześniej, a emerytura zagraniczna dopiero później, ze względu na różnice w wieku emerytalnym.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDwie emerytury dla jednej osoby. Kto i na jakich warunkach może pobierać więcej niż jedno świadczenie? »
Tematy: ZUSemeryturyKRUSemerytura zagraniczna
Powiązane
W 2027 roku czeka nas podwyżka opłat za abonament RTV
Tyle będziemy płacić za abonament RTV w 2027 roku. Jest decyzja KRRiT. Zamiast wyczekiwanej likwidacji opłaty czekają podwyżki
ZUS wypłaca tzw. ryczałt energetyczny – dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – w kwocie 336,16 zł miesięcznie
ZUS daje 336,16 zł na prąd od 1 marca 2026. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom, które skończyły 56. lat od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Zobacz
|
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026. Ile wynosi netto od 1 czerwca? Komu przysługuje? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Budowa drogi S19
Nie ma szybkiej drogi na wschodzie Polski. Miała być gotowa na wakacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj