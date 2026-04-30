ZUS daje 336,16 zł na prąd od 1 marca 2026. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód

336,16 zł dodatku do prądu z ZUS co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i w okresie powojennym. Jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe uprawnionych osób. Dodatek ten jest wypłacany przez ZUS, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, aby uwzględniać wzrost kosztów życia i inflację.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym, dlatego nie przysługuje wszystkim seniorom. O jego przyznanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych uprawnień – przysługuje także to wsparcie.

Do grona uprawnionych należą m.in.:

kombatanci oraz osoby posiadające odpowiedni status uprawniający do świadczenia,

oraz osoby posiadające odpowiedni status uprawniający do świadczenia, żołnierze zastępczej służby wojskowej kierowani przymusowo do pracy , np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,

, np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem że pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem że pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile mają przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota tego świadczenia jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że dodatek jest regularnie waloryzowany – podobnie jak emerytury i renty – a jego nowa wysokość zaczyna obowiązywać każdorazowo od marca.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek wnioskodawcy, ani wysokość jego dochodów. Kluczowe znaczenie ma posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającej działalność kombatancką lub fakt doznanych represji. W przypadku wdów i wdowców wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia jako członków rodziny osoby objętej świadczeniem. Osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były kierowane do pracy przymusowej, powinny dostarczyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich żołnierzach muszą przedłożyć dokument wydany przez odpowiedni organ wojskowy, potwierdzający ich uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Upewnij się, że spełniasz warunki – niezbędne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej.

Wypełnij formularz ZUS-ERK – jest to druk stosowany zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Można go otrzymać w oddziale ZUS albo pobrać przez internet. Złóż wniosek – wraz z wymaganymi załącznikami można go przekazać osobiście w placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a osoby przebywające za granicą mogą zrobić to także za pośrednictwem konsulatu. Poczekaj na decyzję – zazwyczaj jest ona wydawana w ciągu około 30 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia. Dołącz niezbędne dokumenty – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca uprawnienia lub dokumentacja wojskowa (w przypadku osób skierowanych do pracy przymusowej). Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym czasie, ponieważ przepisy nie przewidują konkretnego terminu jego złożenia. Po dostarczeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów ZUS ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia, świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą korzystać również z innych świadczeń i form wsparcia finansowego. Należą do nich m.in.:

dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,

świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,

świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje inne formy pomocy, takie jak dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W określonych sytuacjach możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, przyznawanego jednorazowo lub na określony czas, po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc łącznie z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywania świadczeń. Środki trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych terminów w danym miesiącu, czyli:

1. dnia miesiąca,

6. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca,

25. dnia miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest ustawowym dodatkiem do emerytury lub renty, wypłacanym w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie to przekazywane jest w całości wraz z podstawową emeryturą lub rentą i – w odróżnieniu od dochodów z pracy – nie podlega opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł „na rękę”. Dodatkowo przepisy nie nakładają obowiązku rozliczania tego wsparcia ani wykazywania, na co zostało ono wydane.