ZUS daje 336,16 zł na prąd od 1 marca 2026. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód

Dominika Górtowska
dzisiaj, 13:33
ZUS wypłaca tzw. ryczałt energetyczny – dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – w kwocie 336,16 zł miesięcznie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek energetyczny, który ma częściowo pokryć koszty zużycia prądu. Od 1 marca 2026 roku świadczenie to wynosi 336,16 zł. Przysługuje ono emerytom i rencistom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej, a także uprawnionym członkom ich rodzin. Aby je otrzymać, warto zapoznać się z zasadami przyznawania oraz procedurą składania wniosku.

336,16 zł dodatku do prądu z ZUS co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i w okresie powojennym. Jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe uprawnionych osób. Dodatek ten jest wypłacany przez ZUS, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, aby uwzględniać wzrost kosztów życia i inflację.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym, dlatego nie przysługuje wszystkim seniorom. O jego przyznanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych uprawnień – przysługuje także to wsparcie.

Do grona uprawnionych należą m.in.:

  • kombatanci oraz osoby posiadające odpowiedni status uprawniający do świadczenia,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej kierowani przymusowo do pracy, np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,
  • wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem że pobierają emeryturę lub rentę,
  • wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile mają przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota tego świadczenia jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że dodatek jest regularnie waloryzowany – podobnie jak emerytury i renty – a jego nowa wysokość zaczyna obowiązywać każdorazowo od marca.

Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek wnioskodawcy, ani wysokość jego dochodów. Kluczowe znaczenie ma posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającej działalność kombatancką lub fakt doznanych represji. W przypadku wdów i wdowców wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia jako członków rodziny osoby objętej świadczeniem. Osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były kierowane do pracy przymusowej, powinny dostarczyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich żołnierzach muszą przedłożyć dokument wydany przez odpowiedni organ wojskowy, potwierdzający ich uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Upewnij się, że spełniasz warunki – niezbędne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej.

  1. Wypełnij formularz ZUS-ERK – jest to druk stosowany zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Można go otrzymać w oddziale ZUS albo pobrać przez internet.
  2. Złóż wniosek – wraz z wymaganymi załącznikami można go przekazać osobiście w placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a osoby przebywające za granicą mogą zrobić to także za pośrednictwem konsulatu.
  3. Poczekaj na decyzję – zazwyczaj jest ona wydawana w ciągu około 30 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.
  4. Dołącz niezbędne dokumenty – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca uprawnienia lub dokumentacja wojskowa (w przypadku osób skierowanych do pracy przymusowej). Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym czasie, ponieważ przepisy nie przewidują konkretnego terminu jego złożenia. Po dostarczeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów ZUS ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia, świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą korzystać również z innych świadczeń i form wsparcia finansowego. Należą do nich m.in.:

  • dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,
  • dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,
  • świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,
  • świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje inne formy pomocy, takie jak dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W określonych sytuacjach możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, przyznawanego jednorazowo lub na określony czas, po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Kiedy ZUS wypłaca dodatek energetyczny?

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc łącznie z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywania świadczeń. Środki trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych terminów w danym miesiącu, czyli:

  • 1. dnia miesiąca,
  • 6. dnia miesiąca,
  • 10. dnia miesiąca,
  • 15. dnia miesiąca,
  • 20. dnia miesiąca,
  • 25. dnia miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest ustawowym dodatkiem do emerytury lub renty, wypłacanym w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie to przekazywane jest w całości wraz z podstawową emeryturą lub rentą i – w odróżnieniu od dochodów z pracy – nie podlega opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł „na rękę”. Dodatkowo przepisy nie nakładają obowiązku rozliczania tego wsparcia ani wykazywania, na co zostało ono wydane.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznes
kal1.png
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: ZUSprądryczałt energetycznyKombatanci
Powiązane
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Zobacz
|
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
testament, spadkobiercy, spadkodawca, notariusz, majątek
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze swojej ostatniej woli w ten sposób
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Wizualizacja wieżowca pracowni AS+GG oraz zdjęcie pokazujące aktualny etap budowy
Najwyższy wieżowiec świata znów w budowie. Ma już sto pięter
