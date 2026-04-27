Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 13:29
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia/Shutterstock
Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą uzyskać specjalną kartę uprawniającą do korzystania z wielu zniżek w różnych miejscach w całej Polsce, w tym także w sanatoriach i uzdrowiskach. Ulgi obejmują głównie noclegi, a także wybrane zabiegi oraz usługi prozdrowotne. Jak można skorzystać z takich przywilejów?

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, którego celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania dzięki dostępowi do różnorodnych zniżek i ofert specjalnych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, ulgowych biletów do kin, teatrów i muzeów, a także atrakcyjnych rabatów w sanatoriach oraz przy codziennych zakupach. Inicjatywa jest stale rozwijana, a liczba partnerów ją honorujących systematycznie rośnie. Jakie dokładnie korzyści zapewnia jej posiadanie?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób po 60. roku życia, którego celem jest zapewnienie dostępu do różnorodnych usług i produktów w obniżonych cenach. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać ze zniżek w wielu tysiącach punktów na terenie całej Polski, obejmujących m.in. sklepy, placówki medyczne, gabinety rehabilitacyjne, a także instytucje kultury, hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe i restauracje.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 lat bez względu na wysokość dochodów, stan zdrowia czy aktywność zawodową. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby wciąż pracujące. Karta nie zawiera danych osobowych właściciela, a jedynie unikalny numer przypisany do uczestnika programu i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy okazać kartę w punkcie, który honoruje program, i wybrać odpowiednią ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 76 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całego kraju. Placówki te najczęściej oferują zniżki na pobyty oraz zabiegi zdrowotne, a także umożliwiają korzystanie z dodatkowych usług w niższych cenach, takich jak:

  • zakup kosmetyków w sklepach działających przy uzdrowiskach,
  • opłaty parkingowe,
  • usługi gastronomiczne,
  • wypożyczenie kijków do nordic walking,
  • dostęp do stref basenowych i saun.

Aktualna lista współpracujących sanatoriów oraz szczegółowe informacje dotyczące zniżek są dostępne na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i są na bieżąco aktualizowane oraz rozszerzane.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje osobom po 60. roku życia dostęp do szerokiego zakresu zniżek, które mają wspierać codzienne życie i zachęcać do aktywności. Do programu dołączyło już ponad 5300 punktów w całej Polsce, a liczba partnerów stale rośnie. Oprócz sanatoriów i uzdrowisk, rabaty obejmują również:

  • zakupy – zniżki w 2548 sklepach z różnych branż,
  • usługi medyczne – tańszą rehabilitację, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz okulary korekcyjne,
  • gastronomię – 836 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny dla seniorów,
  • noclegi – 587 obiektów zapewniających rabaty na pobyt,
  • usługi związane z urodą – promocje w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,
  • kulturę i rozrywkę – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest nieskomplikowane i nie wymaga wielu formalności. Należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie przesłać go pocztą na wskazany adres. Dokumenty można także pobrać ze stron internetowych gmin biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” lub odebrać je w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby uzyskać Kartę Seniora, należy uiścić składkę członkowską w jednej z dwóch wysokości:

  • 35 zł – w przypadku karty ważnej przez 12 miesięcy,
  • 50 zł – gdy karta obowiązuje przez 2 lata.

Z opłaty zwolnione są osoby mieszkające w gminach uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt karty pokrywany jest tam przez samorząd. Obecnie do inicjatywy przystąpiło 360 miast i gmin, a ich aktualna lista znajduje się na stronie glosseniora.pl.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
