Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, którego celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania dzięki dostępowi do różnorodnych zniżek i ofert specjalnych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, ulgowych biletów do kin, teatrów i muzeów, a także atrakcyjnych rabatów w sanatoriach oraz przy codziennych zakupach. Inicjatywa jest stale rozwijana, a liczba partnerów ją honorujących systematycznie rośnie. Jakie dokładnie korzyści zapewnia jej posiadanie?

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób po 60. roku życia, którego celem jest zapewnienie dostępu do różnorodnych usług i produktów w obniżonych cenach. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać ze zniżek w wielu tysiącach punktów na terenie całej Polski, obejmujących m.in. sklepy, placówki medyczne, gabinety rehabilitacyjne, a także instytucje kultury, hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe i restauracje.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 lat bez względu na wysokość dochodów, stan zdrowia czy aktywność zawodową. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby wciąż pracujące. Karta nie zawiera danych osobowych właściciela, a jedynie unikalny numer przypisany do uczestnika programu i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy okazać kartę w punkcie, który honoruje program, i wybrać odpowiednią ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 76 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całego kraju. Placówki te najczęściej oferują zniżki na pobyty oraz zabiegi zdrowotne, a także umożliwiają korzystanie z dodatkowych usług w niższych cenach, takich jak:

zakup kosmetyków w sklepach działających przy uzdrowiskach,

opłaty parkingowe,

usługi gastronomiczne,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

dostęp do stref basenowych i saun.

Aktualna lista współpracujących sanatoriów oraz szczegółowe informacje dotyczące zniżek są dostępne na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i są na bieżąco aktualizowane oraz rozszerzane.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje osobom po 60. roku życia dostęp do szerokiego zakresu zniżek, które mają wspierać codzienne życie i zachęcać do aktywności. Do programu dołączyło już ponad 5300 punktów w całej Polsce, a liczba partnerów stale rośnie. Oprócz sanatoriów i uzdrowisk, rabaty obejmują również:

usługi medyczne – tańszą rehabilitację, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz okulary korekcyjne,

noclegi – 587 obiektów zapewniających rabaty na pobyt,

kulturę i rozrywkę – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest nieskomplikowane i nie wymaga wielu formalności. Należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie przesłać go pocztą na wskazany adres. Dokumenty można także pobrać ze stron internetowych gmin biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” lub odebrać je w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby uzyskać Kartę Seniora, należy uiścić składkę członkowską w jednej z dwóch wysokości:

35 zł – w przypadku karty ważnej przez 12 miesięcy,

– w przypadku karty ważnej przez 12 miesięcy, 50 zł – gdy karta obowiązuje przez 2 lata.

Z opłaty zwolnione są osoby mieszkające w gminach uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt karty pokrywany jest tam przez samorząd. Obecnie do inicjatywy przystąpiło 360 miast i gmin, a ich aktualna lista znajduje się na stronie glosseniora.pl.