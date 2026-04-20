Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja

Od marca 2026 roku dodatek ratowniczy został ustalony na poziomie 288 zł miesięcznie, co daje rocznie łącznie 3456 zł dla osoby uprawnionej. Świadczenie to obowiązuje w polskim systemie prawnym od grudnia 2021 roku i stanowi szczególną formę wsparcia finansowego przeznaczoną dla wybranej grupy emerytów.

Kto może ubiegać się o świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, potocznie określane jako dodatek ratowniczy, zostało wprowadzone na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 r. jako forma wsparcia dla strażaków ochotników oraz innych osób uczestniczących w akcjach ratowniczych. Przysługuje ono byłym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ratownikom górskim po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu warunku wieloletniej, aktywnej służby.

Kobiety mogą ubiegać się o to świadczenie po ukończeniu 60 lat, jeśli udokumentują co najmniej 20 lat działalności, natomiast mężczyźni – po ukończeniu 65 lat i wykazaniu minimum 25 lat aktywności. Okresy te nie muszą być nieprzerwane, jednak powinny być odpowiednio potwierdzone. W przypadku działań sprzed 2011 roku wymagane są stosowne zaświadczenia lub oświadczenia świadków, które potwierdzają udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze krok po kroku?

Tak wygląda procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze krok po kroku:

Pobierz formularz wniosku – dostępny na stronie PSP lub w komendzie powiatowej; Uzupełnij oświadczenia świadków – wymagane w przypadku braków w dokumentacji dotyczącej działań sprzed 2011 roku; Potwierdź oświadczenia – w urzędzie gminy u wójta lub burmistrza; Złóż komplet dokumentów – w komendzie powiatowej lub miejskiej PSP,; Poczekaj na decyzję komendanta – zazwyczaj trwa to kilka tygodni; w razie potrzeby może on poprosić o uzupełnienie dokumentów lub wyjaśnienie szczegółów, ponieważ przepisy wymagają dokładnego potwierdzenia stażu.

Po wydaniu decyzji Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA rozpoczyna wypłatę świadczenia, które trafia na konto w stałej, miesięcznej kwocie.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Dodatek ratowniczy jest wypłacany uprawnionym osobom co miesiąc, a środki powinny trafiać na ich konto najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca. Termin ten obowiązuje niezależnie od wysokości innych emerytur czy rent pobieranych przez daną osobę.

Za realizację wypłat odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który zajmuje się zarówno przekazywaniem środków, jak i obsługą wszystkich formalności związanych z przyznaniem oraz wypłatą tego świadczenia.

Czy świadczenie ratownicze wpływa na emeryturę i inne dodatki?

Dodatek ratowniczy nie wpływa na wysokość podstawowej emerytury ani nie odbiera prawa do tzw. czternastej emerytury. Nie powoduje też zmniejszenia dodatku pielęgnacyjnego, nie jest uwzględniany jako dochód przy ubieganiu się o pomoc społeczną i nie wpływa na wysokość świadczeń rodzinnych. W praktyce oznacza to, że pełna kwota 288 zł trafia do uprawnionej osoby i nie ogranicza dostępu do innych form wsparcia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od stycznia do października 2023 roku złożono łącznie 112 791 wniosków o dodatek ratowniczy. Zdecydowana większość – aż 112 106 spraw – zakończyła się przyznaniem świadczenia, co wskazuje, że wielu wnioskodawców spełniało wymagane warunki.

Od decyzji odmownych odwołało się jedynie 37 osób, z czego w 18 przypadkach rozpatrzenie było dla nich korzystne. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Podstawa prawna :