Podwyżki w sanatoriach od maja. Tyle będzie kosztował turnus na NFZ [CENNIK]

Dominika Górtowska
dzisiaj, 14:32
Od 1 maja w sanatoriach rozpoczyna się sezon wysoki. Dla kuracjuszy oznacza to wzrost cen
Od maja 2026 roku osoby korzystające z leczenia uzdrowiskowego w sanatoriach muszą przygotować się na wyższe opłaty. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowe stawki obowiązujące w sezonie wiosenno-letnim. Warto sprawdzić, jak zmienią się koszty oraz kto będzie mógł skorzystać z pobytu bez opłat.

Od 1 maja w sanatoriach rozpoczyna się sezon wysoki. Dla kuracjuszy oznacza to wzrost cen. Ile teraz będzie kosztował pokój jednoosobowy, a ile dwuosobowy? Ile przyjdzie zapłacić za 21-dniowy pobyt w sanatorium na NFZ? Jakie są dodatkowe opłaty w uzdrowiskach i kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Tak zmienią się ceny w sanatoriach od 1 maja 2026 roku

Od 1 maja 2026 roku wchodzi w życie nowy cennik pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ. Podwyżki obejmą zarówno turnusy lecznicze, jak i rehabilitacyjne. Ostateczny koszt będzie uzależniony od standardu zakwaterowania, wyposażenia oraz rodzaju pokoju. Nowe stawki będą obowiązywać do 30 września 2026 roku.

Opłaty za dobę pobytu w sezonie wysokim (od 1 maja do 30 września 2026 r.) wyniosą:

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 40,90 zł,
  • pokój jednoosobowy w studiu – 37,40 zł,
  • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 33,20 zł,
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 27,30 zł,
  • pokój dwuosobowy w studiu – 24,90 zł,
  • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 19,50 zł,
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 14,80 zł,
  • pokój wieloosobowy w studiu – 13,60 zł,
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 11,90 zł.

Tyle kosztowało sanatorium na NFZ w 2026 roku przed podwyżką

Przed planowaną podwyżką, która zacznie obowiązywać od 1 maja 2026 roku, pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ płacą niższe opłaty za pobyt w sanatoriach. Aktualne stawki, obowiązujące do 30 kwietnia 2025 roku, zależą od standardu zakwaterowania oraz sezonu.

W sezonie jesienno-zimowym (od 1 października 2025 do 30 kwietnia 2026) dzienne opłaty wynoszą:

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł,
  • pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł,
  • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł,
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł,
  • pokój dwuosobowy w studiu – 16,50 zł,
  • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł,
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł,
  • pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł,
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł.

Ile kosztuje 21-dniowy pobyt w sanatorium na NFZ? [Tabela]

Dla zobrazowania różnic – 21-dniowy pobyt w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie wysokim kosztuje 573,30 zł (27,30 zł × 21 dni). W sezonie niskim za ten sam standard zapłacimy 409,50 zł (19,50 zł × 21 dni).

Tak przedstawiają się koszty 21-dniowego turnusu w sanatorium finansowanym przez NFZ, w zależności od standardu pokoju oraz okresu przed i po wprowadzeniu podwyżek:

Standard pokoju

Cena za 21-dniowy pobyt

przed podwyżką

(do 30 kwietnia 2026)

Cena za 21-dniowy pobyt

po podwyżce

(od 1 maja 2026)

pokój jednoosobowy

z pełnym węzłem

higieniczno-sanitarnym

684,60 zł

858,90 zł

pokój jednoosobowy

w studiu

548,10 zł

785,40 zł

pokój jednoosobowy

bez pełnego węzła

higieniczno-sanitarnego

522,90 zł

697,20 zł

pokój dwuosobowy

z pełnym węzłem

higieniczno-sanitarnym

409,50 zł

573,30 zł

pokój dwuosobowy

w studiu

346,50 zł

522,90 zł

pokój dwuosobowy

bez pełnego węzła

higieniczno-sanitarnego

298,20 zł

409,50 zł

pokój wieloosobowy

z pełnym węzłem

higieniczno-sanitarnym

262,50 zł

310,80 zł

pokój wieloosobowy

w studiu

249,90 zł

285,60 zł

pokój wieloosobowy

bez pełnego węzła

higieniczno-sanitarnego

222,60 zł

249,90 zł

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Za to płacą kuracjusze

Warto mieć na uwadze, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z pobytem w sanatorium. Część kosztów pacjenci muszą opłacić z własnej kieszeni, co może znacząco podnieść całkowitą cenę turnusu. Do wydatków, których NFZ nie refunduje, należą m.in.:

  • koszty dojazdu do uzdrowiska i powrotu z leczenia,
  • częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium,
  • koszty noclegu i wyżywienia w przypadku leczenia ambulatoryjnego,
  • pobyt opiekuna towarzyszącego pacjentowi,
  • opłaty klimatyczne (uzdrowiskowe),
  • wydatki na zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą będącą podstawą skierowania do sanatorium.

Ile zabiegów dziennie można sfinansować z NFZ w sanatorium?

W trakcie turnusu sanatoryjnego finansowanego przez NFZ pacjent może skorzystać maksymalnie z pięciu zabiegów dziennie. Są one dobierane indywidualnie przez lekarza uzdrowiskowego i mogą obejmować m.in.:

  • kąpiele lecznicze oraz ćwiczenia w basenie,
  • kuracje pitne i inhalacje,
  • różnego rodzaju natryski,
  • bicze szkockie i masaże wodne,
  • okłady i zawijania,
  • zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa, światłolecznictwa i elektroterapii,
  • ultradźwięki, magnetoterapię i laseroterapię,
  • krioterapię,
  • masaże lecznicze,
  • gimnastykę indywidualną oraz grupową.

Kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Z obowiązku ponoszenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium zwolnione są m.in.:

  • dzieci i młodzież do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 26 lat,
  • osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, które pracowały w takich zakładach 28 września 1997 roku lub wcześniej,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby poszkodowane w działaniach zbrojnych,
  • kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.
Ile kosztuje prywatny wyjazd do sanatorium?

Pobyt w sanatorium prywatnie to rozwiązanie dla osób, które nie chcą lub nie mogą czekać na skierowanie z NFZ. Koszty takiego wyjazdu zależą od lokalizacji, standardu obiektu, liczby zabiegów oraz pory roku.

Średnio za tygodniowy pobyt trzeba zapłacić około 1500–2500 zł, natomiast pełny, 21-dniowy turnus może kosztować nawet 4000–7000 zł. W cenie zazwyczaj uwzględnione są noclegi, pełne wyżywienie oraz podstawowy pakiet zabiegów leczniczych.

Wiele ośrodków proponuje także rozszerzone pakiety premium, które obejmują większą liczbę zabiegów oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak dostęp do basenu, siłowni czy konsultacje ze specjalistami.

Kiedy i jak można wyjechać do sanatorium?

Z wyjazdu do sanatorium można skorzystać na dwa sposoby – w ramach NFZ lub prywatnie. W przypadku leczenia finansowanego przez Fundusz konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza, przejście procedury kwalifikacyjnej oraz oczekiwanie na przydzielenie miejsca, co średnio trwa około 10 miesięcy.

Alternatywą jest pobyt prywatny, który można zaplanować w dogodnym terminie, kontaktując się bezpośrednio z wybranym ośrodkiem. Przed rezerwacją warto sprawdzić dostępność miejsc, ofertę zabiegów oraz opinie innych kuracjuszy.

Jak często można jeździć do sanatorium?

Z sanatorium uzdrowiskowego z NFZ można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Okres ten liczy się od dnia zakończenia poprzedniego turnusu. Kolejne skierowanie lekarz może wystawić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od powrotu z poprzedniego wyjazdu.

