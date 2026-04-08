Dla wielu osób bezpłatny wyjazd do sanatorium to bardzo atrakcyjna perspektywa. Takie turnusy najczęściej kojarzą się z ofertą Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak nie wszyscy wiedzą, że podobne możliwości daje również ZUS. Instytucja ta także kieruje wybrane osoby na darmowe pobyty w uzdrowiskach w ramach rehabilitacji leczniczej. Na jakich zasadach się to odbywa i kto może z tego skorzystać?

Kto może skorzystać z darmowego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Z programu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby, którym grozi utrata zdolności do pracy, pod warunkiem że istnieje realna szansa jej odzyskania dzięki leczeniu. Konieczne jest również spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

podleganie ubezpieczeniu w ZUS (czyli bycie aktywnym zawodowo),

pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,

otrzymywanie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można skorzystać także w innych sytuacjach, np. gdy:

lekarz orzecznik podczas kontroli zwolnienia lekarskiego uzna ją za konieczną,

ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza z ZUS w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym

Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS może być realizowana w dwóch formach – stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W pierwszym przypadku pacjent przebywa całodobowo w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie ma zapewnioną kompleksową opiekę i dostęp do zabiegów na miejscu. Z kolei w systemie ambulatoryjnym uczestnik dojeżdża na rehabilitację w wyznaczonych godzinach, a po zakończonych zajęciach wraca do domu. Wybór formy zależy od stanu zdrowia oraz zaleceń lekarza.

Jakie schorzenia uprawniają do darmowego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej z ZUS? [LISTA]

Z bezpłatnego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS mogą skorzystać osoby cierpiące na określone schorzenia. Program obejmuje m.in.:

choroby narządu ruchu,

schorzenia narządu ruchu po wypadkach (wczesna rehabilitacja powypadkowa),

choroby układu krążenia,

schorzenia układu oddechowego,

dolegliwości psychosomatyczne,

stany po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,

zaburzenia narządu głosu,

choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS?

Wniosek o rehabilitację leczniczą wypełnia lekarz prowadzący leczenie osoby ubezpieczonej. Może on przesłać dokument w imieniu pacjenta:

elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

za pomocą aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza.

Alternatywnie lekarz może sporządzić wniosek w formie papierowej. Wtedy pacjent może dostarczyć go wraz z dokumentacją medyczną do dowolnej placówki ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą.

Orzeczenie dotyczące rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

po przeprowadzeniu badania pacjenta, lub

w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną.

Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę rehabilitacji, pacjent otrzymuje pocztą zawiadomienie o skierowaniu, zawierające informacje o terminie i miejscu odbywania rehabilitacji.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza z ZUS?

Standardowy pobyt rehabilitacyjny trwa 24 dni, jednak ordynator ośrodka może go wydłużyć lub skrócić po uzyskaniu zgody ZUS. Po zakończeniu rehabilitacji pacjent otrzymuje dokument „Informacja o przebytej rehabilitacji”, zawierający kluczowe dane dotyczące przebiegu leczenia oraz stanu zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Koszty rehabilitacji leczniczej w całości pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje to zarówno leczenie, jak i pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, w tym zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dodatkowo ZUS refunduje wydatki związane z dojazdem do ośrodka – zwracana jest cena przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania pacjenta do ośrodka i z powrotem.

Do jakich uzdrowisk można pojechać na koszt ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Współpracuje natomiast z placówkami, które spełniają określone wymogi prawne, kadrowe, lokalowe oraz medyczne. Takie ośrodki działają na terenie całego kraju, w tym również w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak:

Ciechocinek;

Iwonicz-Zdrój;

Kamień Pomorski;

Krynica-Zdrój;

Muszyna;

Nałęczów;

Polańczyk;

Połczyn-Zdrój;

Rabka-Zdrój;

Rymanów-Zdrój;

Świeradów-Zdrój;

Uniejów;

Ustroń;

Wieniec-Zdrój;

Wysowa-Zdrój.

Ważne O miejscu odbywania rehabilitacji leczniczej z ZUS decyduje przede wszystkim rodzaj schorzenia, z powodu którego otrzymano skierowanie. W każdej z powyższych miejscowości uzdrowiskowej leczy się inne schorzenia: schorzenia narządu głosu – Ciechocinek, Świeradów-Zdrój, Uniejów;

schorzenia onkologiczne gruczołu piersiowego – Iwonicz-Zdrój, Ustroń;

układ krążenia – Kamień Pomorski, Wieniec-Zdrój;

narząd ruchu – Kamień Pomorski, Krynica-Zdrój, Muszyna, Polańczyk, Połczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Ustroń, Wieniec-Zdrój, Wysowa-Zdrój;

schorzenia psychosomatyczne – Nałęczów, Wysowa-Zdrój;

ośrodkowy układ nerwowy – Ustroń;

układ oddechowy – Wysowa-Zdrój.

Podstawa prawna :