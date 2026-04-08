Dla wielu osób bezpłatny wyjazd do sanatorium to bardzo atrakcyjna perspektywa. Takie turnusy najczęściej kojarzą się z ofertą Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak nie wszyscy wiedzą, że podobne możliwości daje również ZUS. Instytucja ta także kieruje wybrane osoby na darmowe pobyty w uzdrowiskach w ramach rehabilitacji leczniczej. Na jakich zasadach się to odbywa i kto może z tego skorzystać?

Kto może skorzystać z darmowego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Z programu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby, którym grozi utrata zdolności do pracy, pod warunkiem że istnieje realna szansa jej odzyskania dzięki leczeniu. Konieczne jest również spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

  • podleganie ubezpieczeniu w ZUS (czyli bycie aktywnym zawodowo),
  • pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
  • otrzymywanie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można skorzystać także w innych sytuacjach, np. gdy:

  • lekarz orzecznik podczas kontroli zwolnienia lekarskiego uzna ją za konieczną,
  • ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza z ZUS w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym

Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS może być realizowana w dwóch formach – stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W pierwszym przypadku pacjent przebywa całodobowo w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie ma zapewnioną kompleksową opiekę i dostęp do zabiegów na miejscu. Z kolei w systemie ambulatoryjnym uczestnik dojeżdża na rehabilitację w wyznaczonych godzinach, a po zakończonych zajęciach wraca do domu. Wybór formy zależy od stanu zdrowia oraz zaleceń lekarza.

Jakie schorzenia uprawniają do darmowego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej z ZUS? [LISTA]

Z bezpłatnego pobytu w uzdrowisku w ramach rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS mogą skorzystać osoby cierpiące na określone schorzenia. Program obejmuje m.in.:

  • choroby narządu ruchu,
  • schorzenia narządu ruchu po wypadkach (wczesna rehabilitacja powypadkowa),
  • choroby układu krążenia,
  • schorzenia układu oddechowego,
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • stany po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
  • zaburzenia narządu głosu,
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego.
Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS?

Wniosek o rehabilitację leczniczą wypełnia lekarz prowadzący leczenie osoby ubezpieczonej. Może on przesłać dokument w imieniu pacjenta:

  • elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,
  • za pomocą aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza.

Alternatywnie lekarz może sporządzić wniosek w formie papierowej. Wtedy pacjent może dostarczyć go wraz z dokumentacją medyczną do dowolnej placówki ZUS osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą.

Orzeczenie dotyczące rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

  • po przeprowadzeniu badania pacjenta, lub
  • w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną.

Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę rehabilitacji, pacjent otrzymuje pocztą zawiadomienie o skierowaniu, zawierające informacje o terminie i miejscu odbywania rehabilitacji.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza z ZUS?

Standardowy pobyt rehabilitacyjny trwa 24 dni, jednak ordynator ośrodka może go wydłużyć lub skrócić po uzyskaniu zgody ZUS. Po zakończeniu rehabilitacji pacjent otrzymuje dokument „Informacja o przebytej rehabilitacji”, zawierający kluczowe dane dotyczące przebiegu leczenia oraz stanu zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Koszty rehabilitacji leczniczej w całości pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje to zarówno leczenie, jak i pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, w tym zakwaterowanie oraz wyżywienie. Dodatkowo ZUS refunduje wydatki związane z dojazdem do ośrodka – zwracana jest cena przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania pacjenta do ośrodka i z powrotem.

Do jakich uzdrowisk można pojechać na koszt ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Współpracuje natomiast z placówkami, które spełniają określone wymogi prawne, kadrowe, lokalowe oraz medyczne. Takie ośrodki działają na terenie całego kraju, w tym również w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak:

  • Ciechocinek;
  • Iwonicz-Zdrój;
  • Kamień Pomorski;
  • Krynica-Zdrój;
  • Muszyna;
  • Nałęczów;
  • Polańczyk;
  • Połczyn-Zdrój;
  • Rabka-Zdrój;
  • Rymanów-Zdrój;
  • Świeradów-Zdrój;
  • Uniejów;
  • Ustroń;
  • Wieniec-Zdrój;
  • Wysowa-Zdrój.

Ważne

O miejscu odbywania rehabilitacji leczniczej z ZUS decyduje przede wszystkim rodzaj schorzenia, z powodu którego otrzymano skierowanie. W każdej z powyższych miejscowości uzdrowiskowej leczy się inne schorzenia:

  • schorzenia narządu głosu – Ciechocinek, Świeradów-Zdrój, Uniejów;
  • schorzenia onkologiczne gruczołu piersiowego – Iwonicz-Zdrój, Ustroń;
  • układ krążenia – Kamień Pomorski, Wieniec-Zdrój;
  • narząd ruchu – Kamień Pomorski, Krynica-Zdrój, Muszyna, Polańczyk, Połczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Ustroń, Wieniec-Zdrój, Wysowa-Zdrój;
  • schorzenia psychosomatyczne – Nałęczów, Wysowa-Zdrój;
  • ośrodkowy układ nerwowy – Ustroń;
  • układ oddechowy – Wysowa-Zdrój.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 277)