Od 1 maja 2026 roku pacjenci wyjeżdżający do sanatoriów w ramach NFZ zapłacą więcej za pobyt. Zaktualizowane ceny obowiązują w sezonie wysokim, trwającym od 1 maja do 30 września, i obejmują wszystkie standardy zakwaterowania.

Tak zmienią się ceny w sanatoriach od 1 maja 2026 roku

Od 1 maja 2026 roku wejdzie w życie zaktualizowany cennik pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ. Wyższe opłaty obejmą zarówno turnusy lecznicze, jak i rehabilitacyjne. Koszt pobytu będzie uzależniony od standardu zakwaterowania, rodzaju pokoju oraz jego wyposażenia. Nowe stawki będą obowiązywać do 30 września 2026 roku, czyli przez cały okres sezonu wysokiego.

Opłaty za dobę pobytu w sanatorium po podwyżce (1 maja – 30 września 2026 r.) wyniosą:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 40,90 zł ,

, pokój jednoosobowy typu studio – 37,40 zł ,

, pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 33,20 zł ,

, pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 27,30 zł ,

, pokój dwuosobowy typu studio – 24,90 zł ,

, pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 19,50 zł ,

, pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 14,80 zł ,

, pokój wieloosobowy typu studio – 13,60 zł ,

, pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 11,90 zł.

Tyle kosztuje sanatorium na NFZ w 2026 roku przed podwyżką (do 30 kwietnia 2026)

Zanim 1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać wyższe opłaty, osoby korzystające z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ ponoszą jeszcze niższe koszty zakwaterowania w sanatoriach. Obecny cennik, ważny do 30 kwietnia 2026 roku, uzależniony jest od standardu pokoju.

W sezonie jesienno-zimowym (od 1 października 2025 do 30 kwietnia 2026) dzienne stawki za pobyt wynoszą:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł ,

, pokój jednoosobowy typu studio – 26,10 zł ,

, pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł ,

, pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł ,

, pokój dwuosobowy typu studio – 16,50 zł ,

, pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł ,

, pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł ,

, pokój wieloosobowy typu studio – 11,90 zł ,

, pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł.

Ile kosztuje 21-dniowy pobyt w sanatorium na NFZ? [Tabela]

Przykładowo, za 21-dniowy pobyt w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym w sezonie wysokim trzeba zapłacić 573,30 zł (27,30 zł × 21 dni). W sezonie niskim koszt takiego samego zakwaterowania wynosi 409,50 zł (19,50 zł × 21 dni).

W ten sposób przedstawiają się ceny trzytygodniowego turnusu sanatoryjnego finansowanego przez NFZ – w zależności od standardu pokoju oraz tego, czy obowiązują stawki sprzed podwyżki, czy już po jej wprowadzeniu.

Standard pokoju Cena za 21-dniowy pobyt przed podwyżką (do 30 kwietnia 2026) Cena za 21-dniowy pobyt po podwyżce (od 1 maja 2026) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł 858,90 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 522,90 zł 697,20 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 409,50 zł 573,30 zł pokój dwuosobowy w studiu 346,50 zł 522,90 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 298,20 zł 409,50 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 262,50 zł 310,80 zł pokój wieloosobowy w studiu 249,90 zł 285,60 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 222,60 zł 249,90 zł

Sanatorium zimą 2026 w opcji last minute

Osoby planujące wyjazd do sanatorium jeszcze w sezonie zimowym, mogą rozważyć skorzystanie z oferty last minute. W tym celu warto regularnie kontaktować się telefonicznie z działem lecznictwa uzdrowiskowego w oddziale NFZ, do którego zostało złożone skierowanie, ponieważ wolne miejsca pojawiają się często niespodziewanie. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku wyjazdów last minute termin rozpoczęcia turnusu może przypaść szybciej niż standardowe 14 dni, dlatego z tej opcji korzystają głównie osoby gotowe do wyjazdu w krótkim czasie.

Z takiego rozwiązania może skorzystać wyłącznie pacjent z zatwierdzonym skierowaniem i nadanym numerem na liście oczekujących. Istotne jest również dopasowanie wolnego miejsca do profilu leczenia – przykładowo pobyt w sanatorium położonym w górach, oferującym konkretne zabiegi, nie zostanie przyznany osobie, której stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w takich warunkach lub której schorzenia nie odpowiadają dostępnemu programowi terapeutycznemu.

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Za to płacą kuracjusze

Należy pamiętać, że NFZ nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z pobytem w sanatorium. Część kosztów pacjenci muszą opłacić samodzielnie, co może znacząco zwiększyć całkowity koszt turnusu uzdrowiskowego. Do opłat, których nie refunduje NFZ, należą m.in.:

koszty dojazdu na leczenie uzdrowiskowe i powrotu z niego,

częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach,

opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie przy leczeniu ambulatoryjnym,

koszty pobytu opiekuna pacjenta,

opłaty klimatyczne,

wydatki na zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową, będącą przyczyną skierowania na leczenie sanatoryjne.

Ile zabiegów dziennie można sfinansować z NFZ w sanatorium?

W ramach turnusu sanatoryjnego finansowanego przez NFZ pacjent ma prawo do maksymalnie 5 zabiegów dziennie. Zabiegi są dobierane indywidualnie przez lekarza uzdrowiskowego i mogą obejmować:

kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenach,

kuracje pitne i inhalacje,

natryski,

bicze szkockie, masaże wodne,

zawijania i okłady,

ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapię,

ultradźwięki, magnetoterapię, laseroterapię,

krioterapię,

masaż leczniczy,

gimnastykę indywidualną i zbiorową.

Kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium zwolnione są:

dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 26. roku życia;

osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu;

osoby pracujące przy wytwarzaniu produktów z dodatkiem azbestu zatrudnione w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą;

inwalidzi wojenni i wojskowi, ranni w działaniach zbrojnych;

kombatanci i działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.

Ile kosztuje prywatny wyjazd do sanatorium?

Prywatny pobyt w sanatorium jest rozwiązaniem dla osób, które nie chcą lub nie mogą oczekiwać na skierowanie z NFZ. Koszty zależą od lokalizacji, standardu obiektu, liczby zabiegów oraz sezonu. Średnio 7-dniowy turnus w prywatnym sanatorium kosztuje około 1500–2500 zł, natomiast pełny, 21-dniowy pobyt może wynieść nawet 4000–7000 zł. W cenę najczęściej wliczone są noclegi, pełne wyżywienie oraz podstawowy pakiet zabiegów leczniczych. Sanatoria oferują także pakiety premium, które obejmują większą liczbę zabiegów oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak basen, siłownia czy konsultacje ze specjalistami.