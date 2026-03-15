Jak poinformowała PAP Monika Dubec z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nowy cennik wejdzie w życie 19 marca. Zarządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski potwierdził PAP, że nadzór wojewody nie miał zastrzeżeń do zaproponowanego przez magistrat cennika.

Podwyżki cen grobów nawet o kilkadziesiąt procent

Średnio stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną o około 39 proc. W przypadku najczęściej wybieranych form pochówku, jak tradycyjny grób ziemny pojedynczy, cena wzrośnie z 1,3 tys. do 1,8 tys. zł, grób ziemny urnowy dwumiejscowy w pionie podrożeje z 1,8 tys. zł do 2 tys. zł, a ziemny urnowy czteromiejscowy z 2,1 tys. zł do 3,5 tys. zł (wzrost o 67 proc.).

Urzędnicy przypomnieli, że zlikwidowano opłaty za dochowania do grobów urnowych, murowanych i kolumbariów. Jako przykład podali grób ziemny urnowy czteromiejscowy, który obecnie kosztuje 2,1 tys. zł, a każda kolejna urna – dodatkowy 1 tys. zł. Przy czterech urnach oznacza to łącznie 5,1 tys. zł. Od 19 marca taki grób będzie kosztował 3,5 tys. zł jednorazowo na 100 lat, bez żadnych dalszych opłat.

Miasto tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami i wyrokiem sądu

Ponadto, jak przekazali PAP wrocławscy urzędnicy, tradycyjny pochówek (w trumnie) na okres 20 lat, zgodnie z nowym cennikiem, w grobie głębinowym dwumiejscowym w pionie będzie kosztować 2,5 tys. zł (obecnie 1,8 tys. zł), zaś w grobie rodzinnym dwumiejscowym w poziomie - 3 tys. zł (obecnie 2,2 tys. zł).

Najmniej dotkliwa podwyżka dotyczy grobu dwumiejscowego ziemnego urnowego w pionie (wzrost o 11 proc.).

O zamiarze zmian cen urzędnicy informowali w przesłanym komunikacie pod koniec lutego. Jak tłumaczyli, Wrocław musi dostosować opłaty do „realnych, znacząco wyższych kosztów utrzymania”. Jak powód podali rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, wynagrodzeń i utrzymania wrocławskich cmentarzy.

„To nie jest komercyjna działalność. Cmentarze muszą funkcjonować w sposób stabilny, zgodny z prawem i z poszanowaniem godności pochówku. Nowy cennik nie ma generować zysku, tylko zapewnić możliwość bieżącego utrzymania nekropolii” – podkreśliła cytowana w komunikacie magistratu dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Anna Ciesłowska.

Ratusz zapewnił, że nowe ceny zostały policzone tak, aby Zarząd Cmentarzy Komunalnych mógł pokryć koszty swojej działalności i inwestycji, bez dokładania do niej środków z innych obszarów miejskiego budżetu, np. transportu, edukacji czy pomocy społecznej.

Drugim powodem zmian cen była konieczność dostosowania cennika do orzecznictwa sądowego. Chodzi o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 r., który mówi, że groby urnowe, murowane i kolumbaria muszą być sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien.

Urzędnicy nie ukrywali, że wpływ na ich decyzje miała również podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł od 1 stycznia br. „Przy najtańszej formie pochówku urnowego koszt miejsca na cmentarzu to dziś 2 tys. zł. Nawet po doliczeniu podstawowych usług pogrzebowych, minimalny pogrzeb i pochówek bez problemu mieszczą się w wysokości zasiłku pogrzebowego” – powiedziała Ciesłowska.

Oprócz podwyżki cen pochówków zmienią się też opłaty za wjazd osób fizycznych na cmentarze – z 30 do 50 zł. Miasto tłumaczy to koniecznością ochrony infrastruktury, zwłaszcza na zabytkowych nekropoliach, gdzie alejki są przeważnie ziemne, a konserwator zabytków nie wyraża zgody na budowę utwardzonych chodników.

W zmian ratusz ma w planach uruchomienie bezpłatnych melexów na Cmentarzu Osobowickim (pod koniec marca 2026 r.). Za darmo we wtorki i piątki na nekropolie wjadą osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy powyżej 80. roku życia. Prócz tego, do każdego pogrzebu jeden samochód może wjechać bez opłat.

„To trudne, ale konieczne decyzje. Ich celem nie jest zysk, tylko zapewnienie godnych warunków pochówku i stabilnego funkcjonowania cmentarzy – bez przerzucania tych kosztów na inne miejskie zadania. Pamiętajmy, że równocześnie projektujemy ogromny cmentarz na Kiełczowie, ponieważ ilość miejsca na wrocławskich cmentarzach komunalnych proporcjonalnie kurczy się do wzrostu liczby mieszkańców” – powiedział wicedyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych wprowadził również nowe formy pochówku. To pilotażowy ogród pamięci na cmentarzu Pawłowice, gdzie prochy można składać w urnach biodegradowalnych, i duże nisze urnowe na maksymalnie 12 urn w kolumbariach na cmentarzu Jerzmanowo.

Ta pierwsza forma pochówku - z uwagi na formę wykonania ogrodu pamięci - wzbudziła w marcu wśród mieszkańców Wrocławia duże kontrowersje.(PAP)

kak/ bar/