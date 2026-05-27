Kryzys dronowej elity Putina. Rubikonowi zaszkodzili nie tylko Ukraińcy

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
dzisiaj, 07:05
Operatorzy Rubikonu przygotowują drony do akcji
Kryzys dronowej elity Putina/Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Wyspecjalizowana rosyjska formacja dronowa Rubikon działała niezwykle skutecznie podczas operacji w obwodzie kurskim i bitwy o Pokrowsk, demolując logistykę wojsk Ukrainy. Od kilku miesięcy jej efektywność zaczęła jednak spadać, mimo że szeregi operatorów dronów wciąż rosną. Eksperci wskazują kilka przyczyn tego kryzysu.

Rubikon. Mistrzowie izolacji pola walki

Rosyjskie Centrum Zaawansowanych Systemów Bezzałogowych Rubikon powstało w sierpniu 2024 r. Stosując na szeroką skalę bojowe drony kierowane światłowodem - odporne na zakłócenia systemów walki elektronicznej - operatorzy wojsk Putina potrafili skutecznie prowadzić izolację pola walki z użyciem środków powietrznych (BAI - Battlefield Air Interdiction). Wykorzystywali tę taktykę z sukcesami podczas kontrofensywy w obwodzie kurskim na początku 2025 r. oraz w trakcie bitwy o Pokrowsk, trwającej od lipca 2024 r. do stycznia 2026 r.

Założenie koncepcji BAI było proste - siły ukraińskie odcinano od możliwości rotacji i zaopatrzenia poprzez ciągłe ataki dronowe na ich szlaki logistyczne na zapleczu operacyjnym. W efekcie żołnierze SZU byli stopniowo wyniszczani aż do momentu okrążenia lub zniszczenia po długotrwałych - i okupionych ciężkimi stratami - atakach rosyjskiej piechoty.

Jednak efektywność koncepcji BAI Rubikonu zaczęła spadać pod koniec 2025 r. W swoim najnowszym raporcie eksperci Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) - George Barros i Kateryna Stepanenko - wyjaśniają dlaczego.

Wzięli operatorów na celownik. Jakość kadr wciąż spada

Ukraińcy szybko zdali sobie sprawę, jak groźny jest Rubikon. Dlatego od lata 2025 r. ich wojska skupiły się na eliminacji operatorów bezzałogowców z tej formacji. Działania te przyniosły efekt. W pierwszych miesiącach 2026 r. skuteczność rosyjskich wojsk dronowych znacząco spadła.

"Rubikon prawdopodobnie traci również swoją początkową przewagę z powodu konieczności szybkiej rozbudowy struktur, co odbija się na jakości szkolenia i poziomie nowych rekrutów. Elementy Rubikonu przydzielone do różnych rosyjskich zgrupowań wojskowych są też ograniczane przez ogólną jakość dowodzenia oraz poziom jednostek, z którymi współpracują" - czytamy w raporcie amerykańskich analityków.

Zaznaczyli oni, że ostatnio Rosja próbuje rozszerzyć szeregi Rubikonu, rekrutując studentów do. Jednak nieprędko dorównają oni poziomem pierwotnej kadrze tej jednostki, tworzonej przez specjalistów i innowatorów.

