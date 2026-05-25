Wielkie zmiany w rachunkach za prąd. Za energię będziemy płacić po nowemu. Decyzja już zapadła

Potrafią mieć nawet kilkanaście pozycji, z których przeciętny odbiorca rozumie może dwie. Tak wyglądają teraz rachunki za prąd. To ma się zmienić. Rząd przyjął projekt deregulacyjny, wprowadzający na fakturach porządek. To koniec z przedzieraniem się przez gąszcz skomplikowanych pozycji i technicznego języka?
Według rzecznika rządu Adama Szłapki każdy rachunek ma zawierać krótkie, zrozumiałe podsumowanie: ile płacisz za energię, ile za jej przesył i jaka jest końcowa kwota do zapłaty.
Koniec z zawiłymi fakturami
-Upraszczamy informacje na rachunkach za prąd. Każdy rachunek będzie zawierał krótkie i zrozumiałe podsumowanie, ile i za co płaci konsument- poinformował Szłapka, cytowany przez kancelarię premiera na platformie X.
Od 30 czerwca sprzedawcy energii będą zobowiązani do wyodrębnienia trzech podstawowych składników: kosztu energii, kosztu dystrybucji oraz całkowitej kwoty do zapłaty – w formie, która nie będzie przypominać specjalistycznej dokumentacji.
Zmiany także w sposobie dostarczania faktur
Elektroniczna forma stanie się domyślną opcją dla odbiorców. Papierowe rachunki będą dostępne wyłącznie na wyraźne życzenie klienta.
To rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług, choć dla części odbiorców może stanowić wyzwanie. Ministerstwo zapewnia jednak, że osoby preferujące tradycyjną formę nadal będą mogły z niej korzystać.
Są konkretne terminy dla operatorów
Nowe przepisy wprowadzają także konkretne terminy dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Po zawarciu umowy sprzedaży energii licznik ma zostać zainstalowany w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez sprzedawcę. To krok w stronę usprawnienia procesu przyłączania nowych odbiorców do sieci.
Mniej biurokracji, zmiany dla branży,
Reforma obejmuje również ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw energetycznych, co ma przełożyć się na niższe koszty i mniej biurokracji.
W projekcie znalazły się także rozwiązania skierowane do inwestorów i firm. Chodzi o uproszczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii, łatwiejsze przyłączenia do sieci oraz rozszerzenie możliwości wykorzystania tak zwanego cable poolingu o magazyny energii.
Choć te zmiany są mniej odczuwalne dla przeciętnego odbiorcy, w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na większy udział zielonej energii i stabilizację cen prądu.