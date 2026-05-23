Ataki na obwód charkowski. Trzy ofiary śmiertelne

W obwodzie charkowskim na wschodzie kraju życie straciły trzy osoby, a pięć odniosło obrażenia - powiadomił szef władz regionu Ołeh Syniehubow. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na Charków i 17 miejscowości.

Według Iwana Fedorowa, szefa wojskowych władz obwodu zaporoskiego (na południowym wschodzie Ukrainy), w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na 45 miejscowości zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Atak drona w Chersoniu. Nie żyje 64-letnia kobieta

W Chersoniu w południowej Ukrainie 64-letnia kobieta zginęła w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w budynek mieszkalny. Prokuratura obwodowa poinformowała o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia zbrodni wojennej.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z piątku na sobotę Rosja wykorzystała do ataków 124 drony. Użyto bezzałogowców typu Shahed, Gerbera, Itałmas i inne.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 102 drony na północy, południu i wschodzie Ukrainy. Odnotowano uderzenia 12 dronów w dziewięciu miejscach w kraju i potwierdzono, że szczątki bezzałogowców spadły w pięciu lokalizacjach.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)