Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu w Mali

Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciel władz miejskich powiedział AFP, że egzekucja Salama Abdula Maigi odbyła się w czwartek wieczorem.

„Cała Tonka jest zasmucona” – podkreślił urzędnik, który wyjaśnił, że chce zachować anonimowość w obawie o swoje bezpieczeństwo. Agencja zapewniła, że potwierdziła informację o egzekucji w malijskich służbach bezpieczeństwa.

AFP podkreśliła, że aktualnie w Tonce nie ma sił rządowych; a w ostatnich miesiącach w mieście przeprowadzono co najmniej kilka publicznych egzekucji, które – według relacji rozmówców AFP – wstrząsnęły lokalną opinią publiczną.

Tik-tokerka i zwolennik władz wśród ofiar fundamentalistów

Wśród straconych w ostatnim czasie była tik-tokerka Mariam Cisse, którą stracono w listopadzie 2025 roku. Fundamentaliści islamscy oskarżyli ją o wspieranie malijskiej armii. W marcu br. z bardzo bliskiej odległości rozstrzelano natomiast Amadu Babę Baby, który otwarcie deklarował poparcie dla władz w Bamako.

AFP przypomniała, że od 2012 r. Mali boryka się z głębokim kryzysem bezpieczeństwa publicznego wywołanym aktami przemocy, których dokonują dżihadyści oraz członkowie lokalnych grup przestępczych i ugrupowań separatystycznych.

Największe ugrupowania zbrojne działające na terenie Mali to Front Wyzwolenia Azawadu, który dąży do odłączenia północnej części kraju, a także powiązana z Al-Kaidą, ponadnarodowa koalicja skrajnie fundamentalistycznych organizacji muzułmańskich JNIM, która działa w północno-zachodniej Afryce.(PAP)