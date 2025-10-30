Jak informuje rosyjski portal Verstka, egzekucje w armii mają masowy charakter. Według ustaleń portalu żołnierze są rozstrzeliwani bez sądu przez własnych towarzyszy broni lub dowódców. Portal Verstka, powołuje się na relacje rosyjskich wojskowych i dane rosyjskiej prokuratury wojskowej. Zjawisko to ma nawet swoją specjalną nazwę „obnulenie”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza - zerowanie.

Coraz więcej egzekucji

Pierwsze informacje o praktykowaniu tortur i egzekucji pojawiają się już na początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Wówczas rozstrzeliwano za pijaństwo lub odmowę wykonania rozkazu. - W 2025 roku takie wypadki stały się częstsze – informuje portal Verstka.

Kara za odmowę płacenia łapówek dowódcom

Aktualnie główną przyczyną kar mają być odmowy płacenia łapówek dowódcom przez szeregowych żołnierzy. Jak opisuje to portal Verstka, w takim przypadku są oni wysyłani na tzw. mięsny szturm ukraińskich stanowisk, bez broni i wyposażenia. Odmowa udziału w takim ataku kończy się egzekucją na własnych pozycjach.

Tortury i pobicia

Częste są także przypadki tortur, pobicia i inne formy znęcania się ze strony dowódców różnych szczebli, nawet brygady lub dywizji. Według relacji jednego z rozmówców portalu Verstka, tylko w jednym batalionie w 2023 roku w ten sposób zginęło 20 żołnierzy, w 2024 – już 40.

Od 2022 roku do rosyjskiej prokuratury wojskowej trafiło ponad 12 tysięcy skarg dotyczących znęcania się nad żołnierzami.