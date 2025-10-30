Oświadczenie Rosji

- W końcu po to zawarto traktaty i porozumienia (o zakazie prób broni atomowej): żeby obniżyć ryzyko konfrontacji. Ale teraz powoli do (tego ryzyka) wracamy - oznajmił Kartapołow. - Przynajmniej wszystko jest jasne, bez fałszywych uśmiechów, niepotrzebnych uścisków i brudnych sztuczek za plecami – dodał.

Decyzja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej „na równi z innymi krajami”. Uzasadnił to programami testowymi innych państw, choć nie podał przykładów.

„Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Ministerstwu Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast” - napisał Trump na platformie Truth Social.

USA podjęły tę decyzję w kontekście ostatnich zapowiedzi rosyjskich władz, dotyczących prób pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.

Historia testów nuklearnych

Ostatnią znaną próbę broni atomowej przeprowadzono w 2017 r. w Korei Północnej. Pozostałe państwa nie dokonywały takich testów w XXI w.

W Stanach Zjednoczonych broń nuklearną testowano po raz ostatni w 1992 r. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych w 1996 r., ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.