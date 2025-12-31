Rozporządzenie MON dotyczące kwalifikacji wojskowej 2026

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w oparciu o Ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz akty wykonawcze wydawane przez Ministra Obrony Narodowej. W rozporządzeniu MON z 27 sierpnia 2025 r. dotyczącym kwalifikacji wojskowej w 2026 roku (Dz.U. 2025 poz. 1204) wskazano zarówno harmonogram jej przeprowadzenia, jak i roczniki oraz kategorie osób zobowiązanych do stawienia się przed komisją wojskową.

Reklama

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, do stawienia się przed komisją zobowiązane są następujące osoby:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku ;

; mężczyźni z roczników 2002–2006 , którzy dotychczas nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

, którzy dotychczas nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku;

z powodów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku; osoby czasowo niezdolne w latach 2024–2025 , których okres niezdolności jest dłuższy, lecz przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny;

, których okres niezdolności jest dłuższy, lecz przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny; kobiety z roczników 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska lub kształcące się w tym zakresie, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wskazanych w art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i dotąd nie brały udziału w kwalifikacji wojskowej;

lub kształcące się w tym zakresie, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach lub w zawodach wskazanych w art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i dotąd nie brały udziału w kwalifikacji wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do kwalifikacji dobrowolnie, a także osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat – pod warunkiem że nie mają ustalonej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej na 2026 rok, do stawienia się przed komisją zobowiązane będą również kobiety legitymujące się wykształceniem lub kompetencjami ważnymi z punktu widzenia obronności państwa. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, dotyczy to w szczególności absolwentek kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą otrzymać także kobiety wykonujące zawody takie jak:

psycholog,

rehabilitant,

radiolog,

diagnosta laboratoryjny,

informatyk,

teleinformatyk,

nawigator,

tłumacz.

Kiedy kwalifikacja wojskowa 2026? [Terminy]

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na 2026 rok został szczegółowo wskazany w rozporządzeniu. Oficjalne ogłoszenie kwalifikacji nastąpi 16 stycznia 2026 r., natomiast prace komisji ruszą 2 lutego i będą prowadzone do 30 kwietnia. W tym okresie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacyjnym otrzymają wezwania do stawienia się przed komisją. Dokładne terminy dla poszczególnych województw i powiatów wyznaczą wojewodowie, a pełne harmonogramy zostaną opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to procedura służąca sprawdzeniu, czy dana osoba jest fizycznie i psychicznie przygotowana do ewentualnej służby w wojsku. Osoby objęte obowiązkiem zgłaszają się przed powiatową komisję lekarską, gdzie przechodzą badania oraz rozmowę z reprezentantem wojska. Na podstawie tych czynności przyznawana jest odpowiednia kategoria zdolności, np. A – oznaczająca pełną zdolność do służby, lub E – wskazująca na całkowitą niezdolność.

Postępowanie rozpoczyna się od etapu rejestracji, podczas którego potwierdzana jest tożsamość oraz kompletowane wymagane dokumenty. Osoby dojeżdżające transportem publicznym mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu. Następnie przeprowadzana jest część ewidencyjna, obejmująca wypełnienie krótkiego formularza. Kolejnym etapem są badania lekarskie – w ich trakcie odbywa się m.in. rozmowa z psychologiem, wykonywane są podstawowe pomiary (takie jak wzrost, waga czy ciśnienie), a także oceniany jest wzrok, postawa ciała i ogólny stan zdrowia. Po zakończeniu całej procedury uczestnik otrzymuje zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), a chętni mogą dodatkowo porozmawiać z przedstawicielem armii oraz odebrać wniosek o dobrowolne zgłoszenie do służby.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Osoby zobowiązane do stawienia się na kwalifikację wojskową muszą przygotować określony zestaw dokumentów. Podstawą jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty. W przypadku schorzeń lub trwającego leczenia należy zabrać aktualną dokumentację medyczną. Konieczne są również świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Osoby posiadające książeczkę wojskową powinny ją okazać. Natomiast kobiety objęte kwalifikacją dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie kierunków studiów uznawanych za istotne z punktu widzenia obronności państwa.

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkiem prawnym dla osób wskazanych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, nieusprawiedliwiona nieobecność przed komisją może skutkować nałożeniem grzywny mającej zmusić do wypełnienia obowiązku. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – samodzielnie lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo szefa wojskowego centrum rekrutacji. Ustawa przewiduje także możliwość doprowadzenia osoby uchylającej się od kwalifikacji przez policję.

Dodatkowo, zgodnie z art. 681 pkt 1 tej samej ustawy, niepojawienie się na kwalifikacji wojskowej lub odmowa okazania wymaganych dokumentów może wiązać się z karą grzywny, a w skrajnych przypadkach – z zastosowaniem ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeżeli osoba wezwana na kwalifikację wojskową nie może stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych powodów, Wojsko Polskie zaleca niezwłoczne powiadomienie o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej w dniu, w którym miało nastąpić stawiennictwo, podając przyczynę nieobecności. W takiej sytuacji organ administracyjny ma obowiązek wyznaczyć nowy termin kwalifikacji.

Podstawa prawna: