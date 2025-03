Kto może otrzymać wezwanie do wojska?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2025 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, Ministerstwo Obrony Narodowej może powołać:

do 16 tys. osób w ramach zawodowej służby wojskowej,

do 200 tys. osób w ramach ćwiczeń wojskowych,

do 30 tys. osób w ramach aktywnej rezerwy ,

, do 39 700 osób (w tym 4700 na potrzeby kształcenia) w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

do 44 tys. w ramach terytorialnej służby wojskowej.

Znaczy odsetek wezwanych do odbycia ćwiczeń wojskowych w 2025 roku stanowić będą osoby posiadające już przeszkolenie wojskowe oraz te, które wykonują przydatne armii zawody. Jakie profesje się do nich zaliczają?

Zawody przydatne w armii - podstawa prawna

Uprawnienia i kwalifikacje szczególnie przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 970). Wyróżnia się dwie grupy uprawnień i kwalifikacji:

uprawnienia i kwalifikacje, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,

uprawnienia i kwalifikacje, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski.

Zawody przydatne w armii, które można nabyć w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Do zawodów przydatnych w armii, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zalicza się:

kierowców o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”;

operatorów sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

operatorów maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

nurków;

skoczków spadochronowych;

kucharzy;

zawody w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;

zawody w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych;

spawaczy.

Zawody przydatne w armii, które można nabyć na uczelniach wyższych

Do uprawnień i kwalifikacji, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski zalicza się:

prawo wykonywania zawodów medycznych;

prawo wykonywania zawodów łącznościowych i informatycznych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

prawo wykonywania zawodów z zakresu finansów;

prawo wykonywania zawodów prawniczych;

lingwistyka stosowana.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe a nieobecność w pracy

Każdy, kto otrzyma wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, ma prawo do bezpłatnego urlopu na ten okres. Warto jednak zaznaczyć, że osoba ta nie pozostaje bez środków do życia – przysługuje jej uposażenie zasadnicze za czas trwania ćwiczeń. Jego wysokość zależy od pełnionej funkcji oraz posiadanego stopnia wojskowego.