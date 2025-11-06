Sytuacja w Pokrowsku: oblężenie i desperacja

Ukraińscy żołnierze mieli walczyć aż do wyczerpania sił i zapasów. Jak wynika z relacji kluczowe linie zaopatrzenia do miasta zostały zniszczone przez drony, a główna trasa Rodynśke–Pokrowsk zyskała miano „drugiej drogi śmierci”. Podobno to właśnie brak amunicji, żywności i leków skłonił wielu żołnierzy do poddania się.

Wśród tych, którzy złożyli broń, dominują żołnierze 68. brygady, ale pojawiają się też relacje o 155. brygadzie zmechanizowanej. Wielu z nich miało po prostu zjadać resztki żywności znajdowane w piwnicach miasta, wiedząc, że wyjście z oblężenia nie jest już możliwe.

Nie całe oddziały, lecz grupy i pojedynczy żołnierze

Nawet jeżeli liczby jeńców są rekordowe, nie można mówić o masowym poddawaniu się całych ukraińskich oddziałów. Jak zaznaczają analitycy i dziennikarze śledzący sytuację, kapitulują pojedynczy żołnierze lub mniejsze grupy, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji często odcięte od reszty sił. Tym samym, wbrew propagandowym przekazom, ukraińskie wojsko nadal stawia zacięty opór.

Jak podkreślają sami jeńcy w nagraniach udostępnianych przez rosyjskie media, decyzja o poddaniu się była ostatecznością. Mówią wprost: „Siedem dni bez jedzenia. Nie było już nic, co moglibyśmy zrobić”.

Walka bez wsparcia – żołnierze czują się porzuceni

W jednej z relacji ukraińskich jeńców pojawia się szczególnie dramatyczny przekaz: dowództwo miało obiecywać ewakuację, która nigdy nie nadeszła. „Z każdej strony atakuje artyleria i ptaszki (drony - przyp. redakcji). Nie było innego wyjścia” – mówi jeden z ukraińskich jeńców.

Oblężenie Pokrowska staje się jednym z najtrudniejszych epizodów tej wojny. Choć Kijów zaprzecza, by miasto było całkowicie otoczone, na miejscu utrzymywanie pozycji staje się coraz bardziej desperacką walką o przetrwanie.

Pokrowsk – kolejny rozdział wojny informacyjnej

Warto pamiętać, że większość informacji pochodzi z rosyjskich źródeł i może być elementem wojny propagandowej. Rosyjskie kanały publikują nagrania z jeńcami i relacje, które mają budować wizerunek przeciwnika jako osłabionego i opuszczonego. Rzeczywista skala kapitulacji może być trudna do zweryfikowania, zwłaszcza w warunkach aktywnego konfliktu i informacyjnego chaosu.

Niemniej, jedno jest pewne – sytuacja ukraińskich żołnierzy w Pokrowsku jest wyjątkowo trudna. Nawet jeśli nie mamy do czynienia z masowym upadkiem całych jednostek, rosnąca liczba kapitulujących wskazuje na pogłębiający się kryzys na tym odcinku frontu.