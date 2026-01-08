Reforma PIP

Decyzja premiera Donalda Tuska o wstrzymaniu prac nad rządową reformą Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła dyskusji o uszczelnieniu systemu. Choć czwarta wersja projektu nie została oficjalnie opublikowana, problem realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej pozostaje otwarty.

Reklama

Projekt zmian według przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, świadomi, że presja ze strony Brukseli nie zniknie, postanowili przejąć inicjatywę i przedstawić własny projekt ustawy. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje powrót do koncepcji pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych – czytamy w „DGP”.

Propozycja środowisk biznesowych stanowi alternatywę dla porzuconego projektu rządowego. Przedstawiciele firm deklarują poparcie dla tych zmian, o ile rząd wyrazi zgodę na ich wdrożenie. Dzięki temu reforma PIP może być kontynuowana w zmienionej formule - akceptowalnej zarówno dla rynku, jak i dla Komisji Europejskiej – podaje dziennik.