W czwartek, 8 stycznia 2026 r. Główny Urząd Statystyczny wydał komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2025 r., z podziałem na województwa.

Wskaźnik zmian cen lokali mieszkalnych za III kwartał 2025 r. [Dane GUS]

Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS, wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w III kw. 2025 r. z podziałem na województwa kształtowały się w następujący sposób:

WYSZCZEGÓLNIENIE III KWARTAŁ 2025 KWARTAŁ POPRZEDNI = 100 POLSKA 100,9 Dolnośląskie 100,5 Kujawsko-pomorskie 102,1 Lubelskie 100,3 Lubuskie 101,4 Łódzkie 100,4 Małopolskie 100,7 Mazowieckie 100,6 Opolskie 101,4 Podkarpackie 100,4 Podlaskie 101,8 Pomorskie 101,1 Śląskie 100,8 Świętokrzyskie 101,4 Warmińsko-mazurskie 101,9 Wielkopolskie 101,6 Zachodniopomorskie 100,5

W komunikacie poinformowano, że obwieszczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Czemu służy wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych?

Publikowany przez GUS wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych jest wskaźnikiem służącym do waloryzacji kwot w sytuacjach, w których ustawy wymagają odniesienia się do aktualnych cen nieruchomości. Chodzi o to, by kwoty te odpowiadały rzeczywistej mianie cen mieszkań w czasie. Podany wyżej wskaźnik służy do:

przeliczania opłat lub należności związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 r. poz. 900))

waloryzacji należnych rekompensat za nieruchomości pozostawione poza granicami RP (ustawa z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097))

Jak obliczany jest wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych?

Z informacji zawartej na stronie GUS wynika, że wskaźnik ten obliczany jest w oparciu o dane pozyskane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości, które prowadzą starostwa powiatowe i prezydenci miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obliczany jest przy pomocy metody stratyfikacji. Polega ona na tym, że transakcje sprzedaży dzieli się na możliwie jednorodne grupy tak, by w jednej grupie były mieszkania „porównywalne”. Chodzi o podział m.in. na mieszkania z rynku pierwotnego oraz z rynku wtórnego. W podziale uwzględnia się także lokalizację i wielkość lokalu mieszkalnego. Dla każdej takiej grupy GUS liczy średnią cenę w okresie bieżącym, a także liczy średnią cenę w okresie odniesienia. Następnie dzieli jedno przez drugie. Następnie łączy się te grupy w ogólny wskaźnik dla całego rynku. Należy pamiętać, że nie wszystkie grupy mieszkań są tak samo ważne. W związku z tym, stosuje się system wag (z poprzedniego roku), które wskazują na to, jaki udział w rynku miała dana grupa mieszkań w poprzednim roku. Wskaźniki dla wyższych szczebli agregacji obliczane są według formuły Laspeyres’a.