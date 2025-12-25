Średnia ofertowa mieszkania na wynajem wyniosła w listopadzie ponad 3,6 tys. złotych.

Spowolnienie na rynku najmu

Na koniec listopada w serwisie Otodom w 18 największych polskich miastach aktywnych było 24,7 tys. ofert najmu. Blisko 95 proc. z analizowanych rynków lokalnych odnotowało spadek liczby dostępnych mieszkań w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że pod koniec roku obserwuje się spowolnienie na rynku najmu. Listopad już trzeci rok z rzędu przyniósł spadek liczby dostępnych mieszkań - o 8 proc. w porównaniu do października przy jednoczesnym osłabieniu popytu.

„Najsilniej zareagował Sopot, gdzie podaż skurczyła się aż o 27 proc. miesiąc do miesiąca. To efekt specyfiki rynku mocno uzależnionego od turystyki. Wraz z nadejściem zimy właściciele mieszkań przekierowują ofertę z najmu długoterminowego na krótkoterminowy, przygotowując się na okres sylwestrowy i ferie, co naturalnie ogranicza dostępność lokali” – zauważyła Agata Stachowiak z Otodom.

Dla odmiany listopad nie przyniósł żadnej zmiany w liczbie dostępnych ogłoszeń w Zielonej Górze. Z kolei Opole, jako jedyne objęte analizą miasto zanotowało wzrost podaży - o 11 proc. miesiąc do miesiąca, zbliżając się poziomem oferty do okresu wakacyjnego. W praktyce jednak oznaczało to pojawienie się w ofercie kilkudziesięciu nowych lokali, co przełożyło się jednocześnie na wzrost średniej ceny najmu aż o 10 proc. rok do roku.

Osłabienie popytu

Miniony miesiąc potwierdził też utrzymujący się trend osłabienia popytu. W porównaniu z październikiem liczba odpowiedzi na ogłoszenia spadła o 15 proc., choć w ujęciu rocznym widoczny jest symboliczny wzrost aktywności – o 2,5 proc. Preferencje wyszukujących pozostają stabilne: niezmiennie największe zainteresowanie dotyczy mieszkań dwupokojowych.

Jak wynika z raportu, widoczny jest wzrost tzw. wrażliwości cenowej najemców. W największych miastach częściej wybierają oni niższe widełki budżetowe. W Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu największym zainteresowaniem cieszyły się oferty do 3 tys. zł miesięcznie. W przypadku stolicy oznacza to wyraźne przesunięcie względem wcześniejszych miesięcy. Wówczas najczęściej poszukiwano lokali do 3,5 tys. zł.

Średnia ofertowa cena wynajmu mieszkania

W listopadzie średnia ofertowa cena wynajmu mieszkania wyniosła 3 641 zł, czyli 71 zł za mkw., pozostając na identycznym poziomie jak w październiku.

„Analiza ostatnich 12 miesięcy pokazuje, że przeciętne miesięczne tempo wzrostu czynszów było symboliczne i wynosiło 0,09 proc. Lokalnie widoczne są jednak delikatne korekty oraz przesunięcia w stronę wyższych stawek, szczególnie w Olsztynie, Kielcach i Opolu – odpowiednio o 2,4, 1,8 i 1,6 proc. W Opolu średni koszt wynajmu mieszkania osiągnął poziom 2 511 zł” – podała Agata Stachowiak.

Najtaniej w Kielcach, najdrożej w Warszawie

Najtańszym miastem pod względem kosztów najmu pozostają Kielce, gdzie średnia stawka wynosi 2 tys. zł. Na drugim biegunie znajduje się Warszawa z najwyższymi czynszami – ponad 4,9 tys. zł, co jednak oznacza spadek o 3,3 proc. rok do roku. W sumie w ujęciu rocznym obniżki cen objęły aż osiem miast wojewódzkich, przy czym największe odnotowano w Rzeszowie - o 8,7 proc. oraz Białymstoku o 4 proc.

„W kolejnych tygodniach spodziewamy się dalszej normalizacji rynku najmu. Początek roku powinien przynieść umiarkowane odbicie popytu, stopniowe uzupełnianie oferty oraz kontynuację stabilizacji stawek. Coraz wyraźniej mogą zaznaczać się jednak różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami – mniejsze miasta pozostaną bardziej podatne na krótkoterminowe wahania, podczas gdy duże ośrodki, dysponujące szerszą i bardziej zróżnicowaną ofertą, powinny utrzymać większą przewidywalność cenową” – prognozuje Agata Stachowiak.