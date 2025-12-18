Nowe przepisy dotyczące spadków

Według nowych przepisów, uchwalonych przez Sejm w październiku, sprzedaż mieszkania po najbliższej rodzinie zwolniona jest z podatku. Nie trzeba już powiadamiać urzędu skarbowego, natomiast w ciągu sześciu miesięcy od orzeczenia sądu lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przyznającego spadek, należy wypełnić i zgłosić formularz SD-Z2.

To efekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ważne Najbliższa rodzina to: małżonek, zstępni: (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha.

Mieszkanie w spadku. Co warto wiedzieć?

Po przejściu procedury spadkowej pojawia się pytanie, co dalej z nieruchomością. Jednak przed decyzją o sprzedaży lub najmie, konieczne jest rozwiązanie kwestii współwłasności. Najczęściej nieruchomość dziedziczona jest przez więcej niż jedną osobę.

– Przy większej liczbie osób dziedziczących, sprzedaż mieszkania i podział uzyskanych środków jest często najprostszym i najmniej konfliktowym rozwiązaniem. Gotówkę znacznie łatwiej podzielić niż wspólnie zarządzać nieruchomością, która wymaga decyzji dotyczących remontów, najmu czy bieżących kosztów – tłumaczy Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu, właściciel ZdanInvest.

Innym praktykowanym rozwiązaniem jest przejęcie nieruchomości przez jedną osobę, po ustaleniu stosownej dopłaty dla pozostałych spadkobierców. Wspólny najem, jak wskazuje Zdanowski, też jest możliwy, ale zdarza się niezwykle rzadko.

Mieszkanie w spadku: sprzedaż czy najem?

– Sprzedaż daje natychmiastową płynność i stabilność finansową, natomiast wynajem to długofalowy dochód, który wymaga zaangażowania i zarządzania najemcami. W dużych miastach, takich jak Warszawa, wynajem często ma większy sens. W mniejszych miejscowościach sprzedaż i reinwestycja kapitału bywają rozwiązaniem bardziej opłacalnym – przekonuje Piotr Zdanowski.

Dalsze kroki dotyczące mieszkania zależą od podjętej decyzji. W przypadku najmu kluczowe jest doprowadzenie lokalu do stanu używalności, zapewnienie mebli oraz potrzebnego sprzętu AGD. Najczęściej dziedziczone mieszkania wymagają jedynie niewielkiego liftingu. Inaczej w przypadku sprzedaży – ekspert zaleca doprowadzenie do „efektu białego płótna”. Oznacza to usunięcie zniszczonych elementów wyposażenia, opróżnienie lokalu i dokładne posprzątanie.