Drony nad poligonem. Nie mogli ich zestrzelić, ale je nagrali

Poligon w Annaburger Heide leży około 90 km na południe od Berlina i około 100 km od granicy z Polską. To tutaj został rozmieszczony jeden z radarów, należących do dopiero wdrażanego w Niemczech supernowoczesnego systemu przeciwrakietowego Arrow 3.

Niemieckie stacje NDR i WDR donoszą, powołując się na wewnętrzny raport Bundeswehry, że po południu 1 grudnia 2025 r. – czyli na parę dni przed oficjalną inauguracją systemu – nad terenem jednostki zauważono trzy podejrzane drony krążące około 100 metrów nad nowym systemem radarowym.

Żołnierze próbowali zestrzelić je przy użyciu karabinu szturmowego wyposażonego w specjalistyczny celownik. Nie udało im się to. "Zastosowane systemy antydronowe nie zdołały przechwycić maszyny. Dron zmienił kurs, a następnie zniknął z pola widzenia" – czytamy w dokumencie cytowanym przez niemieckie media.

Wojskowym udało się tylko nagrać bezzałogowce z własnego drona zwiadowczego.

Kto szpiegował poligon? To już drugi przypadek

W raporcie Bundeswehry nie wskazano, kto mógł stać za incydentem. O sprawie powiadomiono żandarmerię, kontrwywiad wojskowy (MAD), a na policję wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Z dokumentu wynika, że był to drugi przelot podejrzanych dronów nad tym obiektem w ostatnim czasie. Bundeswehra jest przekonana, że są to "zaplanowane działania rozpoznawcze". Można więc można przypuszczać, że stoi za nimi Rosja.

Hit-to-kill. System Arrow 3 uderza nawet poza atmosferą Ziemi

Arrow 3 to jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów antyrakietowych, stworzony wspólnie przez Izrael i USA. Ma uzupełniać dotychczasowy niemiecki parasol antyrakietowy, na który składają się systemy IRIS-T, skuteczny na niskich pułapach, oraz Patriot, operujący na średnich wysokościach (ok. 50 km). W przeciwieństwie do nich Arrow 3 przechwytuje cele na granicy przestrzeni kosmicznej, do ok. 100 km, i sięga na dystans nawet 2400 km.

System działa na zasadzie tzw. hit-to-kill, czyli niszczy pocisk przeciwnika samą energią kinetyczną (nie zawiera ładunku wybuchowego). Głowica dysponuje własnymi czujnikami korekcyjnymi, dzięki czemu może trafić w rakietę balistyczną poruszającą się z olbrzymią prędkością – nawet ponad 20 tys. km/h, jak w przypadku niektórych rosyjskich pocisków międzykontynentalnych (np. "Sarmat").

W kontekście rosyjskich zdolności rakietowych Arrow 3 zamyka dotychczas istniejącą lukę w NATO. Umożliwia przechwycenie rosyjskich rakiet jeszcze zanim wejdą ponownie w atmosferę.

Największa transakcja zbrojeniowa Niemiec i Izraela

Zakup Arrow 3 to największa w historii transakcja zbrojeniowa między Berlinem a Jerozolimą. Kontrakt podpisany we wrześniu 2023 r. opiewa na ok. 3,3 mld euro. Obejmuje nie tylko sam system z wyrzutniami, radarem i stanowiskiem dowodzenia, ale także długoterminowe pakiety serwisowe i wsparcia technicznego. Mają one zapewnić pełną gotowość bojową przez dziesięciolecia i zagwarantować ciągłość działania systemu, zwłaszcza w czasie kryzysów.