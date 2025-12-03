Pierwsze "Strzały" trafią do Holzdorfu

System Arrow 3 jest od tego tygodnia wdrażany na wojskowym lotnisku Holzdorf koło Schönewalde, na południe od Berlina, w miejscu styku Brandenburgii, Saksonii-Anhalt i Saksonii. Tę lokalizację wybrano ze względu na szczególnie położenie. Po pierwsze – duży i słabo zaludniony teren pozwala na bezpieczne testy, szkolenia i prace techniczne. Po drugie – Holzdorf od lat stanowi ważny punkt w niemieckiej infrastrukturze lotniczej Bundeswehry, co ułatwi integrację radarów i systemu dowodzenia z wyrzutniami Arrow 3. Po trzecie – położenie we wschodniej części kraju zapewnia lepsze pokrycie obszaru narażonego na potencjalne zagrożenia rakietowe ze wschodu.

To właśnie w Holzdorfie testowane są procedury bojowe, szkolony personel i sprawdzana jest komunikacja z siecią obrony NATO. Lokalizacja ta stanie się fundamentem ogólnokrajowej tarczy, która ma docelowo objąć kolejne bazy w Bawarii i Szlezwiku-Holsztynie. Arrow 3 będzie równieżczęścią europejskiego systemu obrony powietrznej ESSI, zainicjowanej przez Berlin w 2022 r.

Hit-to-kill. Arrow 3 uderza nawet poza atmosferą Ziemi

Arrow 3 to jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów antyrakietowych stworzony wspólnie przez Izrael i USA. Ma uzupełniać dotychczasowy niemiecki parasol antyrakietowy, na który składają się systemy IRIS-T, skuteczny na niskich pułapach, oraz Patriot, operujący na średnich wysokościach (ok. 50 km). W przeciwieństwie do nich Arrow 3 przechwytuje cele na granicy przestrzeni kosmicznej, do ok. 100 km, i sięga na dystans nawet 2400 km.

System działa na zasadzie tzw. hit-to-kill, czyli niszczy pocisk przeciwnika samą energią kinetyczną (nie zawiera ładunku wybuchowego). Głowica dysponuje własnymi czujnikami korekcyjnymi, dzięki czemu może trafić w rakietę balistyczną poruszającą się z olbrzymią prędkością – nawet ponad 20 tys. km/h, jak w przypadku niektórych rosyjskich pocisków międzykontynentalnych (np. "Sarmat").

W kontekście rosyjskich zdolności rakietowych Arrow 3 zamyka dotychczas istniejącą lukę w NATO. Umożliwia przechwycenie rosyjskich rakiet jeszcze zanim wejdą ponownie w atmosferę.

Największa transakcja zbrojeniowa Niemiec i Izraela

Zakup Arrow 3 to największa w historii transakcja zbrojeniowa między Berlinem a Jerozolimą. Kontrakt podpisany we wrześniu 2023 r. opiewa na ok. 3,3 mld euro. Obejmuje nie tylko sam system z wyrzutniami, radarem i stanowiskiem dowodzenia, ale także długoterminowe pakiety serwisowe i wsparcia technicznego. Mają one zapewnić pełną gotowość bojową przez dziesięciolecia i zagwarantować ciągłość działania systemu, zwłaszcza w czasie kryzysów.

Wprowadzenie Arrow 3 to element zwrotu w niemieckiej polityce bezpieczeństwa – Zeitenwende – zapoczątkowanego po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Dla Europy oznacza to krok ku większej autonomii strategicznej i wzmocnienie wspólnej obrony powietrznej przeciwko najgroźniejszym rakietom balistycznym. Niemcy, jako pierwszy użytkownik Arrow 3 poza Izraelem, stają się kluczowym filarem przyszłego europejskiego systemu antyrakietowego.