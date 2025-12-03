Wywiad z gen. Freudingiem został opublikowany w najnowszym wydaniu amerykańskiego miesięcznika "The Atlantic". W momencie rozmowy – latem 2025 roku – oficer kierował zespołem ds. Ukrainy w ministerstwie obrony Niemiec. Od października piastuje stanowisko dowódcy wojsk lądowych.

Gen. Freuding: komunikacja z Pentagonem została przerwana

Freuding mówił parę miesięcy temu dziennikarzom, że kiedyś mógł wysłać wiadomości do amerykańskich urzędników w Pentagonie "dniem i nocą", lecz "ostatnio" komunikacja z jego partnerami w Waszyngtonie została "przerwana, naprawdę odcięta".

Niemiecki wojskowy zdradził, że od niedawna, by uzyskać kontakt z amerykańskimi wojskowymi, musi się najpierw zwracać do ambasady Niemiec w USA. Następnie jej pracownicy "szukają odpowiedniego kontaktu w Pentagonie".

Generał skarżył się, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie przekazała Berlinowi z wyprzedzeniem żadnych informacji o zawieszeniu niektórych amerykańskich dostaw broni dla Ukrainy.

– Mamy nie tylko wroga pukającego do naszych drzwi, ale także tracimy prawdziwego sojusznika i przyjaciela – ​skonstatował.

Przypomnijmy – wywiad z gen. Freudingiem przeprowadzono latem. Nie wiadomo, czy od tego czasu kanały komunikacji z Amerykanami zostały ponownie otwarte.

Niemiecki rząd jest rozczarowany Trumpem. "Chce sprzedać Ukrainę i Europę"

W niemieckim MSZ oraz wśród polityków koalicji zajmujących się kształtowaniem polityki zagranicznej, dominuje rozczarowanie polityką USA dotyczącą Ukrainy oraz Europy. Prezydentowi Trumpowi zarzuca się narażenie na szwank NATO, wypomina brak konsultacji z Berlinem i innymi europejskimi stolicami.

Wpływowy deputowany CDU Norbert Roettgen mówi w wywiadzie z telewizją ZDF o kolejnym „przełomowym momencie”. – Pierwszym punktem zwrotnym było ponowne sprowadzenie wojny do Europy przez Rosję. Drugi punkt zwrotny polega na tym, że nasz stary i najważniejszy sojusznik od 80 lat – Stany Zjednoczone – stanęły teraz po stronie rosyjskiego agresora i prowodyra wojennego, Władimira Putina, przeciwko bezpieczeństwu i suwerenności nie tylko Ukrainy, ale także Europy – grzmiał niemiecki polityk.

Wskazał, że Amerykanie są skłonni spełnić właściwie wszystkie żądania Putina: od ustępstw terytorialnych po bezkarność za dokonane zbrodnie. Mało tego – deklarują otwarcie, że chcą robić z Rosjanami interesy.

– I nie chodzi tu o Amerykę jako państwo. Trump ma na myśli bardzo konkretne osoby, które mają na tym skorzystać (na interesach z Rosją – red.). (...) Ujawnia się jego gotowość do sprzedania nie tylko Ukrainy, ale i Europy dla własnych interesów finansowych – podsumował.