Polska odkryła nowe złoża ropy. Niemcy mają z tym problem i grożą: Ten biznes się kończy

W poniedziałek opinię publiczną obiegła informacja, że Central European Petroleum (CEP) dokonała dużego odkrycia złoża ropy naftowej otworem wiertniczym Wolin East 1. Złoże to może stanowić największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte dotychczas w Polsce. Do sprawy odniosły się już niemieckie władze, które są zaniepokojone tym odkryciem. "Wydobycie ropy i gazu to biznes, którego czas się kończy" - ocenił w środę rzecznik niemieckiego ministerstwa środowiska. Przypomniał również o celach klimatycznych UE.