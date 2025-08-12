Rozwój przemysłu zbrojeniowego widać jak na dłoni

Brytyjski dziennik "The Financial Times" przeanalizował dane satelitarne dotyczące 150 obiektów przemysłowych w Europie należących do 37 firm zbrojeniowych, związanych z produkcją amunicji i rakiet. Z jego ustaleń wynika, że wiosną 2021 r. powierzchnia przeznaczona na nowe moce produkcyjne wzrosła o 790 tys. m kw. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a w 2025 r. ma ona sięgnąć 2,8 mln m kw.

Łącznie od wiosny 2022 r. rozpoczęto budowę zakładów produkujących amunicję i rakiety na obszarze niemal 7,5 mln m kw. Prace obejmowały roboty ziemne, wznoszenie nowych budynków, budowę dróg i innych obiektów związanych z produkcją.

– To głębokie, strukturalne przeobrażenia, które zmienią przemysł obronny w średnio- i długoterminowej perspektywie – mówi gazecie William Alberque, starszy analityk Asia-Pacific Forum, wcześniej szef działu kontroli zbrojeń w NATO.

Orbán protestuje, a Węgry korzystają

Mimo że premier Węgier Viktor Orbán wielokrotnie blokował w UE działania wymierzone w Rosję i wzywał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, to gospodarka rządzi się swoimi prawami. Węgierska państwowa spółka N7 Holding uczestniczy w jednym z największych projektów rozbudowy przemysłu obronnego w Europie.

Wspólnie z niemieckim koncernem Rheinmetall, liderem w produkcji broni w Niemczech i na kontynencie, zbudowała w Várpalocie na zachodzie Węgier potężny kompleks wytwarzający amunicję i materiały wybuchowe. Pierwszy zakład uruchomiono w lipcu 2024 r. Produkuje on amunicję kalibru 30 mm do bojowego wozu piechoty KF41 Lynx. Pierwszy taki pojazd trafił na Ukrainę pod koniec 2024 r., a prezes Rheinmetalla, Armin Papperger, zapowiadał wtedy jego testy na polu walki.

Prace w Várpalocie wciąż trwają. W planach jest produkcja pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, amunicji 120 mm do czołgów Leopard 2, a być może także Panther. W kompleksie powstanie również fabryka materiałów wybuchowych.

Moce produkcyjne Europy wzrosły ponad sześciokrotnie

Publiczne finansowanie odegrało kluczową rolę w rozbudowie europejskich mocy produkcyjnych. Jesienią 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków o dotacje w ramach ustawy wspierającej wytwarzanie amunicji. Program obejmował m.in. produkcję materiałów wybuchowych, prochu, pocisków i rakiet, a także testy oraz renowację starszych typów uzbrojenia, w tym poradzieckiego. Granty przyznano 31 projektom w 15 państwach UE, a do połowy marca 2024 r. wypłacono pierwsze 500 mln euro.

W efekcie w 20 zakładach trwa duża rozbudowa infrastruktury – powstają nowe hale, fabryki i drogi. W 14 kolejnych prowadzone są mniejsze inwestycje. Szacuje się, że moce produkcyjne amunicji w Europie, które w chwili rosyjskiej inwazji wynosiły około 300 tys. sztuk rocznie, do końca tego roku wzrosną do 2 mln.