Szefernaker: Była to rozmowa rzeczowa, która dotyczyła spraw ważnych dla Polski

Szefernaker przekazał na konferencji prasowej, że rozmowa Nawrockiego i Tuska trwała godzinę. Jak ocenił, była to rozmowa rzeczowa, która dotyczyła spraw ważnych dla Polski. - Przede wszystkim były to kwestie bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych - dodał.

Zaznaczył, że premier poprosił o spotkanie z polskim prezydentem po telekonferencji liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, na której Polskę reprezentował Nawrocki. - Prezydent zapowiadał, że jeżeli będzie chęć rozmowy z premierem w sprawach najważniejszych dla Polski, to takie spotkanie się odbędzie - mówił Szefernaker.

Szef prezydenckiego gabinetu dopytywany o atmosferę spotkania Nawrockiego i Tuska, ocenił, że była „normalna”, czyli taka, jaka „powinna być na spotkaniu prezydenta z premierem”. - Nie jest to spotkanie towarzyskie, jest to spotkanie dwóch najważniejszych osób w państwie, które rozmawiają o tym, jak wyglądają sprawy najważniejsze dla Polaków - podkreślił.

Szłapka: Spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska dotyczyło m.in. kwestii bezpieczeństwa, dyplomacji i spraw związanych z Ukrainą. Prezydent i premier ustalili, że w fundamentalnych kwestiach musi być współpraca, zgodnie z konstytucją - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Na briefingu po czwartkowym spotkaniu, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, rzecznik rządu powiedział, że dotyczyło ono kwestii fundamentalnych - dyplomacji i bezpieczeństwa - w których zakresie współpraca między prezydentem i premierem „musi funkcjonować”.

Dodał, że „to było rzeczowe spotkanie” i dotyczyło także spraw związanych z Ukrainą, przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

- Prezydent z premierem ustalili, że w tych kwestiach fundamentalnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych to musi być współpraca zgodnie z konstytucją - podkreślił Szłapka.