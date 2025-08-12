Nowy rekord w kosmicznym obrazowaniu

Dzięki nowej technologii satelity ICEYE stały się prawdziwymi „obiektywami dalekiego zasięgu”, które mogą nie tylko dostrzec ogromne połacie oceanu, ale i wykryć statki ukrywające swoją pozycję. Chodzi o tzw. „ciemne statki” („dark vessels”), czyli jednostki, które celowo wyłączają system AIS (Automatic Identification System) – międzynarodowy, obowiązkowy dla większości statków system automatycznej identyfikacji, przesyłający dane o pozycji, kursie i prędkości. Wyłączenie AIS to klasyczna metoda unikania wykrycia podczas nielegalnych operacji, np. przemytu, nielegalnego połowu czy przeładunków na pełnym morzu. Tryb Scan Wide pozwala również szybko lokalizować wycieki ropy i inne zagrożenia dla środowiska.

Wszechstronność jakiej nie było

ICEYE wyróżnia się tym, że oferuje pełne spektrum trybów obrazowania – od szczegółowych zdjęć o rozdzielczości 25 cm, po szerokie panoramy o rozdzielczości 27 m, które obejmują 200×300 km. Taka elastyczność oznacza, że analityk może najpierw „złapać” podejrzane obiekty w ogromnym obszarze, a potem jednym kliknięciem przejść do precyzyjnego zbliżenia.

Satelity, które nie śpią

Dzięki największej na świecie konstelacji radarowych satelitów SAR, ICEYE dostarcza dane z dowolnego miejsca na Ziemi przez całą dobę, niezależnie od pogody i pory dnia. Obecnie firma ma już 54 satelity na orbicie, a ich liczba stale rośnie. Wprowadzenie trybu Scan Wide umacnia pozycję ICEYE jako lidera w sektorze NewSpace i stawia poprzeczkę konkurencji wyjątkowo wysoko.

Bezpieczeństwo i ekologia w jednym obiektywie

To, co dla wojska jest narzędziem do rozpoznania strategicznych celów, dla ekologów staje się potężnym sojusznikiem w walce o czyste morza. Monitorowanie wielkich obszarów w czasie rzeczywistym może pomóc szybciej reagować na katastrofy, minimalizując ich skutki. ICEYE, firma, której korzenie sięgają Polski i Finlandii, udowadnia, że kosmiczna technologia może służyć nie tylko bezpieczeństwu, ale i ochronie planety.