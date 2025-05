Kosmiczny sojusz dla bezpieczeństwa i suwerenności

22 maja 2025 r. poinformowano, że ICEYE oraz japońska IHI Corporation rozpoczęły strategiczną współpracę w zakresie budowy konstelacji satelitów radarowych SAR, które mają wspierać wojsko, administrację i sektor prywatny w pozyskiwaniu danych z obserwacji Ziemi. System ma docelowo składać się z maksymalnie 24 satelitów i stać się jednym z filarów japońskiej suwerenności kosmicznej.

Reklama

/> />

Reklama

Porozumienie zostało podpisane podczas międzynarodowych targów obronnych DSEI Japan w Makuhari Messe pod Tokio. W ramach współpracy planowane jest utworzenie w Japonii zakładu produkcyjnego satelitów ICEYE, co ma wzmocnić lokalny przemysł kosmiczny i bezpieczeństwo narodowe. Projekt oczekuje jeszcze na ostateczne zatwierdzenia formalne, ale jego strategiczne znaczenie nie budzi wątpliwości po żadnej ze stron.

– Utrzymujemy z Japonią bliskie relacje od 2018 roku, budując wzajemne zaufanie i długoterminowe zaangażowanie. Wspieramy ich zdolności obronne i wspólne bezpieczeństwo – podkreślił Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO ICEYE. – Jesteśmy zaangażowani w rozwój relacji z japońskim przemysłem i administracją.

Głos zabrał również prezes IHI ds. Aero Engine, Space & Defense, Atsushi Satō: – W obliczu coraz bardziej niepewnego świata, Japonia stawia na rozwój suwerennych zdolności kosmicznych. Nasze partnerstwo z ICEYE to pierwszy krok ku nowej generacji technologii kluczowych dla bezpieczeństwa kraju.

Polska: satelity dla armii już zakontraktowane

Nie tylko Japonia korzysta z usług ICEYE. Jak informowaliśmy, w połowie maja Polska podpisała z firmą wartą 860 mln zł umowę na dostawę trzech radarowych satelitów obserwacyjnych w ramach programu MikroSAR. To kolejny milowy krok w budowie niezależnych zdolności rozpoznawczych polskiego wojska.

/> />

Umowa przewiduje także opcję zakupu kolejnych trzech satelitów oraz rozwój segmentu naziemnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. ICEYE wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 zapewni polskim Siłom Zbrojnym mobilną platformę ISR – czyli system umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych.

Polska zyskuje kosmiczną niezależność

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, nie miał wątpliwości: – To wielki dzień dla Polski i jej armii. Zyskujemy pełną niezależność w zakresie radarowej wizualizacji. ICEYE dostarczy wojsku narzędzia umożliwiające błyskawiczne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych – niezależnie od pogody i pory dnia.

To oznacza, że Polska, podobnie jak Japonia, wchodzi do elitarnego grona państw posiadających własne, suwerenne systemy satelitarnego rozpoznania. Co więcej, technologie te mogą znaleźć także zastosowanie cywilne – w reagowaniu na katastrofy naturalne, zarządzaniu kryzysowym czy monitoringu środowiskowym.

Czym właściwie są satelity ICEYE?

ICEYE to lider w dziedzinie tzw. radarów z syntetyczną aperturą (SAR) – technologii, która umożliwia prowadzenie obserwacji z kosmosu w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy. W praktyce oznacza to, że Polska zyska zdolność do nieprzerwanego monitorowania strategicznych obszarów – zarówno własnych, jak i tych poza granicami. To właśnie dzięki SAR możliwe jest wykrywanie nawet niewielkich zmian na powierzchni Ziemi, co czyni z satelitów ICEYE potężne narzędzie wywiadowcze. Zasięg? Globalny. Dokładność? Nawet do 25 centymetrów.

/> />

Nie tylko wojsko skorzysta

Choć umowa została zawarta z Ministerstwem Obrony Narodowej, technologia radarowa ICEYE ma także zastosowania cywilne. Może wspierać działania ratownicze po katastrofach naturalnych, kontrolować wycieki ropy na morzach, a nawet śledzić zmiany w lasach i uprawach. To kolejny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców danych i budowania suwerennych zdolności obserwacyjnych.

Współpraca ICEYE z polskim przemysłem obronnym to nie tylko zakup gotowych urządzeń, ale również szansa na rozwój krajowego sektora kosmicznego. W ramach projektu MikroSAR, satelity będą wspierane przez mobilne systemy analizy danych i komunikacji tworzone przy udziale polskich firm. To oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii i rosnącą pozycję Polski w europejskim wyścigu kosmicznym.

ICEYE – z Polski w kosmos, z kosmosu dla świata

Z biurami w Finlandii, Polsce, Japonii, USA i Hiszpanii oraz zespołem ponad 700 specjalistów, ICEYE udowadnia, że technologie z naszego regionu mogą zmieniać światowy rynek bezpieczeństwa i obserwacji Ziemi. W dobie niepewności geopolitycznej i dynamicznych zagrożeń, „oczy z orbity” stają się jednym z najcenniejszych zasobów, jakie może posiadać nowoczesne państwo.

Źródło: https://www.iceye.com/