Pracujący w nocy, czyli kto?

Zacznijmy jednak od tego, czym jest pora nocna. Zgodnie z art. 1517 Kodeksu pracy, za porę nocną przyjmuje się czas między 21:00, a 7:00. Zaś pracownikiem pracującym w nocy określa się pracownika, którego rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje trzy godziny pracy w wyżej wymienionym czasie. Pracującym w nocy będzie nazywany także pracownik, którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Na pisemny wniosek pracownika pracującego w warunkach wyżej wymienionych, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektowa pracy o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy.

Osoby pracujące nocą, które wykonują prace szczególnie niebezpieczne, lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, nie mogą pracować dłużej niż osiem godzin na dobę. Wykaz takich prac określa pracodawca w porozumieniu z działającymi w organizacji związkami. W przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykaz takich prac ustala się z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Wykaz takich prac tworzy się po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy uwzględnić bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich. Nie podlegają im pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Przepisy te nie dotyczą także przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jak już na wstępie zostało wspomniane, pracownikom, którzy wykonują pracę w porze nocnej, czyli między 21:00 a 7:00, przysługuje dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu. Dodatek ten przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość tego dodatku reguluje art. 1518 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna Art. 1518. [Dodatek za pracę w porze nocnej]



§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Dodatek za pracę w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę. Powyższa – jest minimalną wysokością dodatku. Pracownicy pracujący nocą i wykonujący swoją pracę poza zakładem pracy, dodatek za pracę w porze nocnej mogą mieć zastąpiony ryczałtem. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy znać wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także liczbę godzin pracy, która przypada na konkretny miesiąc.

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 4 806 zł brutto.

By obliczyć wysokość dodatku za pracę w nocy, należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia (czyli 4 806 zł) przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Następnie, otrzymany wynik należy pomnożyć przez 20 proc. Otrzymamy wtedy wysokość dodatku za pracę w nocy. Należy jednak pamiętać, że podana kwota będzie kwotą brutto.

Wysokość dodatku za pracę w nocy od 1 stycznia 2026 r. [kwoty]